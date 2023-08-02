裕隆輕油電車下線 執行長嚴陳莉蓮率一雙子女見證

裕隆 Nissan X-TRAIL 輕油電車下線，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮今（2）主持下線典禮。嚴陳莉蓮在致詞中表示，70 年前，公公嚴創辦人與婆婆吳總裁 創辦了裕隆汽車，自此開啟了台灣汽車工業的 發展。這 70 年來，裕隆汽車即使遇到困難，也 不敢忘記創辦人與總裁的造車理念，除了堅持 製造符合消費者需求的車款外，更無私的為台 灣汽車工業做出貢獻。

全新 NISSAN X-TRAIL 輕油電車款是全台首款搭載「可變壓縮比引擎 VC-TURBO」，也是首款採用輕油電技術的國產車款，可提供消費者低碳排、低能耗、無里程焦慮的極智駕馭體驗。今日首台 NISSAN X-TRAIL 輕油電量產車在裕隆汽車三義工廠正式下線，嚴陳莉蓮親自為第一台下線的 X-TRAIL 掛上車牌，祝福NISSAN X-TRAIL 輕油電銷售紅盤，也期許裕隆集團秉持繼往開來的精神，承繼既有基礎、掌握未來脈動，持續創新並不斷突破，NISSAN X-TRAIL 也於今日正式宣布展開預售活動

嚴陳莉蓮指出，在裕隆汽車 70 年廠慶的重要時刻，也一起 迎接 NissanX-Trail 輕油電車的下線，未來裕隆集團會不斷創新前進，迎向下一個 70 年。相信今天下線的 X-Trail 新車一 定能一掃陰霾，為裕隆與裕日車帶來長紅業績。面對未來，將會持續帶領裕隆集團各事業體轉型升級，共同迎向新能源車及移動服務的 新趨勢。