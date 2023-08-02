殺價取量上演？李同榮：交易量見底往往是房價鬆動開始

六都分別公布7月建物買賣移轉棟數，合計19,876棟，月減2.4%，年增7.67%。房市趨勢專家李同榮表示上半年全台房市交易量已見谷底，下半年量能將回溫，全年量縮約10-12%，交易總量跌破30萬棟，約落在28.5棟上下之間。

他表示，交易量見底，並不表示價格立刻回升，反而交易量見底，往往是房價明顯鬆動跡象的開始。

例如2016年房地合一1.0正式上路，第一季房市交易量見底，但全年房價卻有明顯的殺價取量現象，房市也持續緩跌一年半至2017年底，台北市房價才率先止跌落底，全台房價在2018年第二季止跌落底。

他表示，房市雖量先價行，但房市的價格落底與回升往往會落後交易量的指標一段時間，這波雖然交易量已經落底，但指望房價回升，仍需要經過以盤代跌或微跌的市場整理，這段整理時間可能會延至2024下半年。

李同榮表示， 他判斷上半年全台房市交易量已經正式脫離谷底，下半年交易量能將會回溫，主要推論理由有四：

一、房市交易動能最弱的時間點已過：

在歷經通膨威脅、持續升息、經濟走弱、技術面高檔等等不利因素洗盤，上半年預售市場假性需求全面消失，因房價上不去，推案量開始縮減，因銷售率不佳，開工率也逐漸降低，而經濟成長率上半年也來到近八年最壞的負成長，下半年有望回溫，預售與成屋在剛性需求撐盤下，從六月開始來客數逐漸回溫，成交量已將脫離谷底。

二、打房利空已全出盡，選前不可能下重手：面對民心思變、八年政黨輪替的威脅，執政黨各部會在此波房市多頭循環所運用的打房政策是歷次循環最頻繁的一次，越接近選情打房政策就會越𧫴慎，加上平均地權五重拳利空逐漸鈍化，沒有重大利空，觀望買盤久候不耐，信心逐漸恢復，有助交易量回溫。

三、下半年房價有機會小幅鬆動，在微跌區會激勵買盤進場：目前市場已經完全是剛性需求為主導力量，剛需購屋者若對後市看壞，市場信心不足，就會採取持續觀望態度，下半年交易量就不會太樂觀。

反之，若剛需買盤久等房價不跌，一旦屬意的區域房價稍有鬆動，遞延買盤有可能陸續歸隊進場，房市交易量就有可能回溫，而這些房價鬆動的區域，往往是推案量大、價格超漲區，但也是長線有利多題材支撐的區域，建商會在新青安貸款政策激勵下以更優惠付款方式吸引首購買盤進場。