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想買蛋白房存完200萬頭期款剩蛋盒 他突破盲點「就是不去借錢」惹議

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣房價居高不下，有網友建議想買房可去借錢引發熱議。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台灣房價居高不下，有網友建議想買房可去借錢引發熱議。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

全台房價高居不下，加上通膨效應，民眾想買房更是雪上加霜。一名網友表示，原本看上蛋白區三房兩廳的房，要存5年200萬湊頭期款，結果5年後房市飆漲，原先蛋白區的房子沒買到，反而買到蛋盒區不到20坪的兩房一廳，有人看完則在文章底下留言說，「買田中央。」

po文的網友在Dcard論壇上還寫道，存錢買房的人有一個盲點，「就是不去借錢」，而借錢是最快湊齊資金最快的方法。

他舉例，比如親戚借錢不算利息，用家裡的房抵押借款，拿到一筆資金投預售屋，買彰化雲林嘉義一帶，先養房等增值後再增貸買蛋白區，工作就找家裡附近工作省下租金。原po還說，「照這個方法做買房不難，因為月薪4萬以上沒買到房是挺可惜的。」

然而此篇文章一出，底下網友們紛紛留言「買不起就算了啊住家裡等繼承」、「買了直接被套牢20-30年，少了自由，我年薪150在台北根本買不起房，還寧願買一台還不錯的車，放假還能帶妹子出去玩，多爽」、「15年後，少子化、人口單薄、高齡化，空屋率爆表，一堆房租求你買、任你挑。」

但也有人認為人生有其他比買房更有意義的，「我存2500萬放ETF 穩穩領股息，不需要天天看盤也夠我退休養老，常常出去玩了」、「對我來說每年出國旅遊一段時間，都比買房來的有意義，如果一輩子都為了買房而活的水深火熱的，那我真的不知道我們是為了什麼而誕生在世界上。」

甚至有人吐槽原po，「呵呵，看到跟親戚借錢不算利息這種話，講的好像很容易？」、「以為借錢不用還一樣」、「借錢還好意思講這麼理直氣壯？」。此外，也有人直言台灣的房價只會越來越高，頂多持平，基本上不可能跌很多，而民眾會有買房抗通膨的心態，可能也是房價居高不下的原因之一吧。

房價 買房 房貸

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