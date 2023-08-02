台灣美食展澎湃登場 超值優惠限定展出

台灣美食展即將在本周五（4日）至下周一（7日）在台北世貿一館盛大展出！主辦單位台灣觀光協會搶先公開「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人」四大展區、600格攤位即將展出的美食、伴手禮及各單位祭出的限定優惠，優惠下殺最低1折起。

即將於美食展中展演的世界冠軍高世達老師以蔬果雕刻「台灣美食展讚」大秀金牌實力，邀民眾參與這場年度美食盛事，一同見證台灣多元美食風貌，與更多創新可能性，來現場欣賞廚藝秀，吃美味，嚐幸福。

主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，每當協會代表台灣出國行銷台灣觀光，最能讓各國民眾驚豔的就是台灣的美食，從觀光局的資料更可以清楚看到，各國旅客來台灣最大的目的就是為了來台灣吃美食。交通部觀光局代理局長周廷彰則表示，美食是觀光的引路人，台灣美食從小吃到大菜都是台灣吸引國際觀光客的最大誘因，今年美食展觀光局也將各地20道代表美食與景點結合，希望透過美食帶動旅遊發展。

葉菊蘭期待透過每年8月的台灣美食展，從食材、產地到餐桌帶動台灣美食文化、觀光的傳承與永續發展。讓國內外觀展民眾，深入了解台灣美食兼容並蓄的多元面向。主辦單位今年特別推出永續循環餐具服務，邀民眾一起響應環保，更加碼推出早鳥禮要回饋觀展民眾。

在地美食一籮筐，全台美食、物產買透透

交通部觀光局-台灣好風WAY，邀請廚師展演全台各地票選出的冠軍菜餚，推廣各區域遊程，亦有美食講座、民眾最愛的台菜廚藝教室、古早味甜點DIY等體驗活動，聚焦在地｢台灣菜｣，以美食帶路，鼓勵、吸引民眾出遊。

農業部-臺灣農業館邀請法餐南霸天簡天才、阿霞飯店吳建豪等名廚、美食作家與田媽媽合作，以小辦桌套餐方式，推出展場限定限量隱藏版美食，還有更多在地季節食材、特色美食料理、節氣農遊及伴手禮，傳承記憶中幸福的那一味。客委會-客家品味緒，攜手台北老爺酒店、達美樂玩轉客家美食，挑戰1秒激怒義大利人的客家小炒、梅干扣肉披薩，在8月21日全台達美樂正式推出前，可以在展場搶先品嚐。

文化部-創味之生，以米食文化為題，邀請米其林綠星餐廳EMBERS、花蓮著名噶瑪蘭無菜單料理流流社風味餐，以及經米其林餐廳歷練的私廚料理KAORI Dining，演繹閩客原飲食風味。

經濟部商業司-臺灣好食館，除歷來超人氣的林聰明砂鍋魚頭、儂來餐廳外，也邀請必比登推薦餐廳滬舍餘味餐館，及炳叔烤玉米、黑沃咖啡等27家名店讓民眾大飽口福。財政部國庫署-瓊漿玉露館，再度攜手八家優質酒類認證業者，帶來臺灣菸酒OMAR威士忌、臺中市霧峰區農會初霧清酒、南投縣信義鄉農會梅酒等，並邀請阿基師、阿芳老師等名廚教學酒品入菜料理，還有花式調酒表演、調酒DIY教學等活動。更多展出單位如農糧署、退輔會、台北、桃園、嘉義縣、屏東縣、台東長濱鄉公所等各地方政府單位，卯足全力推出主題館，帶來食農教育、農業廚房、優良農產品、在地名店、優良好茶、好酒等，一天一定逛不完。

餐券住宿券 暑假親子遊、聚餐、年中犒賞員工看過來

今年全新推出的金牌特物展區，除先前已預告的冠軍美食外，各大飯店集團亦搶先公布超值優惠，海霸王推出超值下殺，餐券64折起，四季豐收十人桌菜，特價4,800元，買8送1，買12送2，打狗霸龍蝦火鍋雙人券，特價1,700元、城市商旅住宿下殺1折；天成飯店集團推出瑞穗天合國際觀光酒店一泊二食1.9折起、平日聯合住宿券2.2折起；晶華酒店祭出折扣高達2.2折的「雲天露臺．買一送一」方案，與「海陸雙饗．一泊二食」、「晶采假期．一泊二食」住宿搭配美食的方案，超值3.3折起；大倉久和大飯店推出菁英客房住宿券超優惠2.6折；六福旅遊集團「樂農遊住房專案」4折起、一泊三食美味假期住宿券空前超值優惠46折起；富士大飯店與「牛五蔵」聯合推出一泊二食，入住豪華雙人客房、享用價值2,680元的牛五蔵雙人套餐，限量優惠5.5折起；台北、高雄圓山大飯店聯合推出住宿券2.7折起、星級美饌餐券5.7折起；大地酒店「料理東西軍」套券，不分平假日及午晚餐，每張平均只要1,315元，「大地風呂一日遊」套券，每張平均只要2,500元可一次享受溫泉、美食，還能以2,299元超值加購奇岩一號金牌料理「稻香大地牛」。參展業者祭出優惠不手軟，是民眾挖寶、親子、親友夏日聚餐出遊的好選擇！

以食會友 品味異國美食

歷年來超高人氣的異國美食展區，也以「食」力會友，展出包括日本香川烏龍麵、和歌山梅干屋「南高梅本釀造梅酒」、高知縣「土佐酒」、鹿兒島水產紅魽肉餅、青森縣老字號柑仔店「RAGUENEAU」、歡慶十周年的S&B金牌咖哩等。今年首次參展的韓國將帶來全羅南道的代表性食物、宣傳慶典「南道飲食文化節」，還有越南、奈及利亞等異國美味。

本周末就到台灣美食展看表演、玩體驗、買好康、吃美食、嚐幸福，享受美食帶來的幸福感！9折預售票優惠僅到8月3日，請民眾把握機會。也邀請民眾即日起至8月5日止，於大台北地區17個捐血點，響應捐血送票公益活動，貢獻一己之力。