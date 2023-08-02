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詐團拿日本西瓜卡儲值洗錢 恐上萬人受害

嗶敬老悠遊卡領1500 加碼再享八大通路優惠

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台北市重陽敬老禮金1,500元，8月8日起開放四大超商等地點靠卡領取，悠遊卡公司攜手八大連鎖通路，提供敬老/愛心悠遊卡加碼專屬優惠，給予長輩們的重陽祝福再加倍。優遊卡公司提供
台北市重陽敬老禮金1,500元，8月8日起開放四大超商等地點靠卡領取，悠遊卡公司攜手八大連鎖通路，提供敬老/愛心悠遊卡加碼專屬優惠，給予長輩們的重陽祝福再加倍。優遊卡公司提供

台北市政府今年恢復發放重陽敬老禮金，8月8日起開放四大超商等地點靠卡領取敬老金新台幣1,500元，悠遊卡公司也攜手八大連鎖通路：統一（1216）超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商、美廉社、義美、棉花田及黑橋牌，提供敬老/愛心悠遊卡加碼專屬優惠，給予長輩們的重陽祝福再加倍。

悠遊卡公司表示，重陽節是專屬長輩的節慶，今年台北市政府不僅恢復重陽敬老金發放，而且加碼至1,500元，總共有約55萬長者符合領取資格。8月8日至9月7日，長者只要持敬老/愛心悠遊卡至北市各捷運站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社及101購物中心 B1 服務台等地點，透過敬老卡靠卡、嗶一聲就可領取。

另外，悠遊卡公司更特別為長者們規畫八大通路優惠方案，讓長者們的敬老金效益加倍。和悠遊卡攜手慶祝重陽節敬老活動的八大通路包括統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商等四大超商，以及長者經常購物的美廉社、義美、棉花田及黑橋牌，紛紛針對長者喜好，推出各種指定商品優惠或折扣，讓長者開心享受敬老金購物。

悠遊卡公司提醒長輩們，持敬老卡靠卡領取敬老金是最便利的方式，又可享受八大通路的多重優惠，8月8日起趕快去靠卡消費喔。

悠遊卡 統一超商 全家便利商店

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