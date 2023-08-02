接軌ESG 企業服務廉政平台反貪腐

為接軌國際倡議ESG、推廣企業誠信，中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會昨天在台北商業大學舉辦2023「企業誠信·永續發展」國際區域研討會，邀亞洲大洋洲稅務師協會、大中華區聯絡與國際發展委員會、香港稅務學會考試委員會、中華民國會計師公會全國聯合會、中華民國稅務會計教育基金會等協會代表及學校師生參與。

財政部政務次長李慶華表示，企業落實誠信法遵才能永續經營，結合國際倡議ESG推動「企業服務廉政平臺」，透過各地區國稅局擴大服務層面，針對新政策及制度設立諮詢窗口，希望透過提供便民措施，持續建構公私協力、跨域合作網絡，進而健全國家財政。

法務部常務次長黃謀信指出，廉潔已成為國際衡量國家競爭力重要指標，法務部與廉政署積極偕同主管機關及私部門共同推動及倡議「企業誠信」、「法令遵循」，聯合國反貪腐公約亦強調私部門為反貪腐體系重要一環，透過政府、企業及公會協力，共同創造廉能投資環境，促進國家及企業永續發展。

法務部廉政署副署長沈鳳樑及財政部賦稅署組長梁真榆，分別就「我國當前廉政政策」及「落實企業責任租稅措施之探討」議題演講。

接續由台北商業大學財政稅務系楊葉承主任主持座談，邀請亞洲大洋洲稅務師協會崔慶昭會長、技術委員會培瑞茲主席、中華民國財稅會計學習交流協會陳英志理事長、台灣透明組織葉一璋副理事長、政治大學財政學系羅光達教授及前開講者等公私部門代表，針對「稅務誠信治理」、「國際反貪趨勢」及「企業社會責任」等議題跨域研討交流，並關注環境、社會、公司治理（ESG）等全球議題，攜手建構私部門誠信與透明企業文化，達到國家與產業永續發展的雙贏局面。