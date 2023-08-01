落實環境永續 遠雄人壽加入RF100喝水零廢行動

遠雄人壽致力守護環境，持續發揮Green Power，號召員工走進基隆潮境海灣展開淨灘，守護海洋生態健康；職場內積極推動各項減塑環保行動，每年舉辦「好箱青一家親」公益好物募集活動，號召員工募集家中閒置好物，分贈社福機構，建立善的橋樑同時促進循環經濟；繼加入「奉茶行動」，於客戶服務中心設立奉茶站，推廣民眾使用環保裝水容器；今再率先加入「RF100 喝水零廢行動」，期帶動更多人實行零塑消費生活模式。

極端氣候已為全球帶來災害，環境永續議題必須重視且落實，遠雄人壽不斷尋求減輕環境負荷解方，響應「RF100 喝水零廢行動」，全職場已不使用瓶裝水，鼓勵員工使用環保杯，職場設置之販賣機也取消寶特瓶飲料販售，全力推廣使用「重複填裝」(REFILL)喝水容器的觀念。事實上，瓶裝水雖然便利，但產製流程會消耗大量水資源，運輸過程產生二氧化碳，催生地球暖化，塑膠寶特瓶不易分解，更加重環境的負擔，讓地球喘口氣，從不用瓶裝水就能輕鬆做起。

深耕台灣30年，遠雄人壽持續以具體行動力促永續發展良善循環，興建綠建築大樓符合各項環保節能設計，如提升綠化量、減少水資源與碳排放等指標；同時在台北與台中遠雄金融大樓設置太陽能及風力發電設備，使用再生能源，並持續汰換老舊耗能空調及燈具設備，降低整體碳排放；遠雄人壽同時響應「Earth Hour關燈一小時」國際倡議，於每年世界關燈日關閉建築物外牆景觀燈；並銜接國際標準，依循ISO 50001能源管理指標，達到減碳及落實節電管控成效，連年通過ISO 14064-1溫室氣體驗證，明確掌握組織實際碳排放量，今年更擴展至保單服務面，完成碳足跡盤查，藉由檢視營運與業務所消耗的能資源，逐步擬定減碳計畫，以實際減碳行動改善氣候變遷問題，為地球盡一份心力。

身為永續領跑者，遠雄人壽期透過許多微小行動的改變，讓地球喘口氣，同時攜手政府機關、公益組織、社區學校、供應商、員工及保戶，共同發揮綠色影響力，一步步讓環境變更好。