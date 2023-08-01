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唐獎6得主來台齊聚！創辦人尹衍樑重感冒 兒尹崇堯代打出席頒獎典禮

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
第五屆唐獎頒獎典禮今天隆重舉辦，疫情過後，六位唐獎得主也難得來台齊聚。圖／唐獎基金會提供
第五屆唐獎頒獎典禮今天隆重舉辦，疫情過後，六位唐獎得主也難得來台齊聚。圖／唐獎基金會提供

第五屆唐獎頒獎典禮今天在台北福華國際文教會館隆重舉辦，疫情過後，六位唐獎得主也難得來台齊聚，600多位國際貴賓及產官學界代表共同見證榮耀時刻。不過，唐獎創辦人、潤泰集團總裁尹衍樑卻因重感冒，未能到場盡地主之誼，由夫人王綺帆及兒子尹崇堯代表出席致意。

第五屆唐獎得主包括永續發展獎傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）、生技醫藥獎卡塔林·卡里科（Katalin Kariko）、德魯·魏斯曼（Drew Weissman）和彼得·庫利斯（Pieter Cullis）、漢學獎潔西卡‧羅森(Jessica Rawson)、法治獎得主為雪柔．頌德絲(Cheryl Saunders)等六人。

唐獎教育基金會執行長陳振川代表尹衍樑致詞，非常榮幸能以隆重、實體的頒獎典禮來尊崇得主們，也感謝他們不吝對當今全球困境提出諍言，更透過行動為世界永續發展做出重大貢獻；唐獎去年迎接十週年里程碑，陳引用「管子·權修」的「十年樹木，百年樹人」，邀請全球有志之士與唐獎攜手培育頂尖人才，共創更美好的未來。

唐獎評選委員會總召集人錢煦院士則透過視訊，對六位唐獎得主表達最熱誠的祝賀：「您們對科學、社會和人類的卓越貢獻，發揚光大了唐獎的精神、造福人群。您們的優異成就，在我們今天面臨地球永續、人類健康、正義及和平的嚴重挑戰時刻，意義更是特別重大。」

尹衍樑於2012年12月成立唐獎，設立永續發展、生技醫藥、漢學及法治四大獎項，每兩年遴選出對世界具有創新實質貢獻及影響力的得主，每獎項提供5千萬獎金，以鼓勵世人投入探索21世紀人類所需，以頂尖的創新研究成果及社會實踐引領全人類發展。

唐獎 尹衍樑 生技

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