六都7月買賣移轉棟數出爐！這都爆大量創今年單月新高

六都今（1）日公告7月買賣移轉棟數，共1萬9,876棟，月減2.4%、年增7.6%，累計今年前7月買賣移轉棟數共12萬6,888棟，年減15.4％，為近五年同期新低。

六都7月買賣移轉棟數分別為台北2,268棟，月減8.7%、年減0.2%；新北4,891棟，月減7.1%、年增4.1%；桃園3,857棟，月增14.6%、年增9%；台中3,880棟，月減13.3%、年增12.4%；台南1,834棟，月增10.1%、年減0.1%；高雄3,146棟，月增1.4%、年增17.4%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，欲在私法人購屋許可制前上車的法人買家，最晚須在5月底前購屋，因此到了6、7月，搶搭末班車的買盤已消退，市場買氣也因打炒房政策及保守氛圍而量縮。

不過部分地區如桃園青埔、台中南屯及台南東區，湧現新案交屋潮；加上第2季股市開紅盤，令不少投資人獲利了結往房市布局，央行暫緩升息也讓民眾稍微鬆口氣；且8月即將進入民俗月，有些較在意民俗的自住買家，將購屋時序提前，使整體量能雖較上月微減，但跟去年同期的低基期相比，反而成長了7.6%，繳出月減年增的成績單。

張旭嵐指出，檢視今年前7月的買賣移轉棟數，可發現都會區整體的量縮幅度，已從年初的2~3成，收斂至15%左右，加上近期政府接連拋出第二屋限貸鬆綁、低利新青安貸款等友善自住的政策，有望提高民眾購屋意願，在「打炒房、顧自住」的政策基調下，剛性買盤可望獲得鼓舞伺機進場，也成為下半年房市最主要的買氣支柱。

7月桃園市買賣移轉3,857棟，寫下今年單月新高，並以月增14.6%勇冠六都。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，爆出1,022棟大量的中壢區是最大推手，原因是中壢的青埔特區，第2季中後期有「潤隆國家大院」、「宜誠世界極」取得使照，兩大重案有逾1,200戶量體陸續交屋，加上青埔特區近年機能成熟，對自住客的吸引力愈來愈大，尤其是高鐵特區外圍的都計外2字頭新成屋，既可享有特區機能，又能以相對親民的價格入手，交易表現穩定，使中壢7月繳出亮眼成績，並帶旺桃園市整體量能。

以往常鶴立雞群獨開紅盤的台中市，7月量能月減13.3%，單月衰退幅度為四都之最。陳定中指出，7月台中三大熱區的交屋情況大相逕庭，南屯區在規模逾300戶的「國雄文心1號」持續交屋下，買賣移轉量衝破600棟；北屯則因近期的完工新案多半不到200戶，交屋量能與以往相比，可說是小巫見大巫，導致7月買賣移轉量僅418棟，較上月腰斬，也讓台中7月的整體買賣移轉棟數未能收紅。