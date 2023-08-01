泰嘉與清景麟推高鐵科技城 全社區電動車位驚艷市場

強強聯手，高雄品牌建商、泰嘉開發與清景麟建築北上嘉義推出「高鐵科技城」1日動土，全社區652個車位，全部都是電動車位，領先市場迎合節能減碳「淨零」新浪潮，房地產界高度注目。

清景麟建築團隊與泰嘉開發在嘉義第一案「高鐵國際城」，是嘉義史上最大規模造鎮；第二案「高鐵科技城」1日動土，主打AI無人機中心、民雄航太園區等周邊產業發展利基，全案規劃2~3房花園泳池住宅，預計今年928檔期公開。

泰嘉董事長呂金發說，「高鐵科技城」延續高鐵第一排出站就到家的優勢，加上周邊產業園區、重大建設計畫，包含「嘉義科學園區」、「馬稠後產業園區」、「亞洲無人機AI創新應用研發中心」、「民雄無人機航太園區」、「水上南靖產業園區」、「中埔公館產業園區」與「大埔美精密機械園區」等新興科技與精密機業產業，預估造就2,800多億元的總產值，以及6.8萬個就業機會，未來發展前景看好。

清景麟董事長林聰麟表示，響應政府「2040年新售汽車全面電動化」政策，「高鐵國際城」全社區652個車位全部配備電動車位，以及近700坪的大型「城中園」花園，將來完工時，將會是嘉義地區首座最具綠能效益的造鎮社區。