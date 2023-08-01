泰嘉與清景麟推高鐵科技城 全社區電動車位驚艷市場
強強聯手，高雄品牌建商、泰嘉開發與清景麟建築北上嘉義推出「高鐵科技城」1日動土，全社區652個車位，全部都是電動車位，領先市場迎合節能減碳「淨零」新浪潮，房地產界高度注目。
清景麟建築團隊與泰嘉開發在嘉義第一案「高鐵國際城」，是嘉義史上最大規模造鎮；第二案「高鐵科技城」1日動土，主打AI無人機中心、民雄航太園區等周邊產業發展利基，全案規劃2~3房花園泳池住宅，預計今年928檔期公開。
泰嘉董事長呂金發說，「高鐵科技城」延續高鐵第一排出站就到家的優勢，加上周邊產業園區、重大建設計畫，包含「嘉義科學園區」、「馬稠後產業園區」、「亞洲無人機AI創新應用研發中心」、「民雄無人機航太園區」、「水上南靖產業園區」、「中埔公館產業園區」與「大埔美精密機械園區」等新興科技與精密機業產業，預估造就2,800多億元的總產值，以及6.8萬個就業機會，未來發展前景看好。
清景麟董事長林聰麟表示，響應政府「2040年新售汽車全面電動化」政策，「高鐵國際城」全社區652個車位全部配備電動車位，以及近700坪的大型「城中園」花園，將來完工時，將會是嘉義地區首座最具綠能效益的造鎮社區。
林聰麟指出，考量10多年後電動車即將高度普及，清景麟建築團隊已經將集團下的數個規劃中建案都朝全社區電動車位規劃，雖然因此增加不少營造成本，但考量未來趨勢，全社區電動車位勢在必行，未來住戶交屋入住時，無須再與管委會協調充電樁設置或電費計算等相關問題，省時省力。
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