新北推新店寶高二期專區 帶動1萬6千個工作機會

新北推動新店寶高智慧產業園區都市計畫，目前一期已完成招商，新北市城鄉局現推動寶高二期，範圍包含乙種工業區及風景區，全區總計8.39公頃公頃土地將作為生產、研發、辦公及其相關附屬設施使用，未來可望帶動周邊1萬6千個就業機會及286億元年產值。

寶高園區是1976年新店都市計畫畫定的乙種工業區，原為新店區第一公墓，一期園區內建物已在2021年7月21日竣工，提供標準廠房及廠辦、研發設計中心及公共服務設施，二期全區有產專區5.87公頃、公設用地2.52公頃，並依「產業創新條例」規定同步辦理報編及都市計畫變更作業，將作生產、研發、辦公及其相關附屬設施使用。

新北市城鄉局長黃國峰表示，寶高智慧園區轉型成為產業專用區，以打造數位研發、應用製造與試驗研究的智慧科技場域，並引進結合數位技術的金融、餐飲及住宿等支援性服務進駐，提供園區內廠商員工便利性，並提升在地服務的附加價值。

黃國峰表示，園區內規劃12米及10米的計畫道路，增加園區整體產業運輸效能，同時規劃機關用地、公園及綠地等公共設施用地，提供里民活動中心與相關體育休閒活動空間，並建置3處滯洪公園以及綠蔭軸帶步道，建構人與環境和諧共榮之水綠園區，打造重視鄰里社區共生美學的和諧環境。

因應氣候變遷及土地使用衝擊調適等相關議題，城鄉局表示，除導入低衝擊開發設計，配合新北市2050淨零碳排放目標，增訂低碳建築評估標示獎勵項目、綠建築容積獎勵納入建築能效標示等規定，以鼓勵園區內二期的建築朝向淨零碳設計，讓園區逐漸朝向智慧化、低碳化等方向發展，營造永續發展的優質生產環境。