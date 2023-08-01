就算颱風來攪局7月車市還是熱！掛牌量達4.2萬台 估8月持續暢旺

7月份總市場達42,359台(與上月持平，較去年增加10.9%)，7月份是全年的旺季，在各車廠持續加大販促力道刺激市場買氣下，整體車市買氣強勁，連續6個月較去年同期成長；惟月底受到杜蘇芮颱風侵台影響，導致南部地區掛牌登記停擺2天，推估約有2,000台左右的掛牌會遞延至8月份。其中進口車在7月佔有率為48%，表現依舊維持強勁。

累計今年1~7月總市場登錄台數277,216台(年增15%)，在車市買氣不墜及各品牌生產供應日趨穩定下，市場登錄表現持續優於預期。

龍頭車廠和泰車（2207）表示，展望8月，雖然下半月將進入民俗月，不過隨著國人消費觀念改變，以及暑假顧客用車需求，加上7月份颱風假影響的遞延效應，同時各車廠持續提供高額優惠方案，預期8月份汽車市場將持續暢旺。預估8月份總市場為36,000台，年增5%。

和泰汽車的TOYOTA與LEXUS品牌在7月份整體登錄台數達16,504台(去年比121.2%)，合計市占率39.0%，是今年新高。

值得注意的是，TOYOTA品牌在供應狀況逐漸改善下，較6月的台數增加了近4成，單一品牌市占率突破30%。COROLLA CROSS 領牌數單月再次衝破4,000台，佔國產休旅車超過45%；同時，進口SUV霸主RAV4單月領牌也久違突破2,000台，加上ALTIS及TOWN ACE 等款車型單月銷量都超過1,600台，表現突出。

7月高級車登錄9,380台，年增38.9%，總市場佔比22.1%。今年1-7月共計登錄69,575台，年增31.6%，總市場佔比25.1%。

LEXUS 7月登錄3,501台(去年比175.2%)，佔有率37.3%。7月創下歷年來單月登錄新高(前回單月新高紀錄2021年1月3,276台)，主力車款均交出亮眼成績，自2月以來，連續六個月站上高級車銷售第一。

TOYOTA在8月持續「TOYOTA有購嗨–現在入主VIOS享限時優惠價52萬元起、SIENTA享限時優惠價68萬元起，再享高額零利率」活動；此外，針對RAV4汽油車款擴大提供40萬/30期高額零利率專案，回饋給消費者，期望持續刺激市場買氣。