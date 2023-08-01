北市第1季房市指標溫度計 官方：供給下降量能偏冷

台北地政局今（1）日發布2023年第1季房市指標溫度計，住宅市場供給面由穩定綠燈轉偏冷黃藍燈，構面分數下降；需求面維持偏熱黃紅燈，構面分數持平；交易價格面維持過熱紅燈，構面分數持平；交易量能面維持偏冷黃藍燈，構面分數下降；負擔面則由過熱紅燈轉偏熱黃紅燈，構面分數下降。

供給面第1季由穩定綠燈轉偏冷黃藍燈，受到住宅建築貸款核准金額及住宅建築貸款周轉率指標下降影響，構面分數由4.75分下降至4.00分，低於前1年同期（綠燈6分）及前5年均值（4.40分），略高於前10年均值（3.96分），近期市場供給略有降溫。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期供給緩步下降。

需求面第1季維持偏熱黃紅燈，本季各項指標及構面分數與上季持平，構面分數維持7.33分，高於前1年同期（綠燈5.33分）、前5年均值（5.45分）及前10年均值（5.03分），近期市場需求持續偏熱。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期需求緩步成長。

交易價格面第1季維持過熱紅燈，本季各項指標及構面分數仍居高不下，構面分數已連續5季維持10.00分，與前1年同期持平（紅燈10.00分），高於前5年均值（9.12分）及前10年均值（8.67分）。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期市場價格趨勢持續走高。

交易量能面第1季維持偏冷黃藍燈，受到建物買賣周轉率指標下降影響，構面分數由2.67分下降至2.33分，低於前1年同期（綠燈5.00分）、前5年均值（5.18分）及前10年均值（4.56分），近期市場交易量能趨弱。觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期市場量能持續下降。