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林志玲持有2年就轉手的豪宅又賣了 專家：志玲賣得好

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
力麒麒御。記者游智文／攝影
力麒麒御。記者游智文／攝影

實價揭露，藝人林志玲過去曾持有兩年轉手的中正區豪宅「力麒麒御」中高樓層戶，今年6月再度轉手，成交價約1.63億，屋主持有五年獲利約265萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，實價資料該房產有四次交易紀錄，第一手屋主以1.95億買下，後來慘賠3,800萬，以1.57億賣給林志玲，林志玲持有二年以1.61億轉售，獲利400萬。

接手林志玲的屋主，5年後再度轉手，售價約1.63億，獲利265萬元。從交易行情來看，此一豪宅在近年價格回升並不明顯，林志玲逢低入手，小賺就走，可算是眼光精準。

陳炳辰分析，力麒麒御位於牯嶺街，雖為中正區門牌，但坐落地段較多老宅，買家多為熟悉在地居住環境的族群，而區內有單坪5、6字頭的物件，7、8字頭也能買到不錯的大樓產品，影響該社區交易行情。

他表示，該社區推出時恰逢房市多頭，部分戶別衝破一坪百萬，但隨房市反轉，跌勢也明顯。以最新交易價格來看，目前高樓層可達一坪百萬，中高樓層也可達8、9字頭，不過相較2014年時社區行情，這幾年增值並不多。

陳炳辰表示，該戶在平均地權條例上路前，以私法人交易，搶搭免經許可制末班車意味濃，此戶價格還算低點，而以公司名義持有房產，若有不動產經營項目，仍有當作公司資產的節稅功能，又可去化企業現金，一舉多得。

力麒麒御。記者游智文／攝影
力麒麒御。記者游智文／攝影

林志玲 豪宅 房市

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