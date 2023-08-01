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康和證捐贈新竹臺大分院醫療巡迴車

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
康和證券董事長鄭大宇(右)代表捐贈醫療巡迴車鑰匙予新竹臺大分院，由新竹臺大分院院長余忠仁(左)代表接受。(康和證券/提供)
康和證券董事長鄭大宇(右)代表捐贈醫療巡迴車鑰匙予新竹臺大分院，由新竹臺大分院院長余忠仁(左)代表接受。(康和證券/提供)

台灣偏鄉常常因距離遙遠降低就醫意願，行動醫療愈顯重要與迫切，有鑑於此，康和證券集團捐贈新竹臺大分院醫療巡迴車，由康和證券董事長鄭大宇親自到場代表捐贈，新竹臺大分院院長余忠仁代表受贈，並致贈感謝狀，感謝康和證券共同努力照護新竹偏鄉民眾健康。

鄭大宇表示，在大都市要看醫生很方便，有時走路就可以到，但新竹縣的偏鄉路途遙遠，加上很多老人家多半沒有交通工具，大幅降低看診意願。而這次醫療巡迴車，因為疫情、生產線與海運等原因，經過二年才得以交車，實屬得之不易。期醫療巡迴車的捐贈能將更廣的行動醫療服務直接送到社區，免除奔波，讓偏鄉享有較佳的醫療資源與服務，達致就醫零距離的目標。

鄭大宇進一步強調，康和證券的企業社會責任已經內化成全公司的DNA，多年來一直到偏鄉傳送愛與關懷，已連續五年帶領同仁領騎參與「1919愛走動-急難家庭救助」單車環台公益勸募，以募款方式幫助全台灣偏鄉。而在志工訪視過程中，也看到急難救助家庭所面臨的後續問題，除經濟外，以醫療問題最多，其中最需要的是醫療與看護費用的救助，其次是就醫交通問題，可見偏鄉就醫問題仍須大家伸出援手協助，駐點巡迴醫療服務仍屬重要！

新竹臺大分院余忠仁院長表示，竹東地區地廣人稀、交通受限，加上年輕族群人口外移，長者就醫較為不便，110年臺大醫療體系在新竹的三家分院--原新竹分院、竹東分院與生醫園區分院整併為「新竹臺大分院」，其中生醫醫院竹東院區以亞急性、慢性長期，老年及精神照護等社區醫療及偏鄉醫療為主，致力推動醫療服務的廣度及深度。這次十分感謝康和證券愛心捐贈醫療巡迴車，一同為照護偏鄉民眾的健康奉獻心力。

根據統計，在新竹縣寶山鄉、橫山鄉等，每位醫師平均照顧人口數超過6,000人，約等於每萬人口醫師人數只有1.67人，醫療資源與量能相對不足。新竹臺大分院，目前已直接進駐新竹縣寶山鄉新城村、北埔鄉南埔村、南興社區等，每週為醫療資源匱乏的地區提供醫療服務。

醫師

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