「得正」飲料店紅什麼…光是名字就引人好奇！ 他：主要商品價格很有優勢

【撰文・路易的品牌子彈學】

天氣這麼熱，來一杯清涼消暑的手搖茶飲實在太爽了。

最近經常路過一間有著濃郁藍色招牌的手搖飲料店，門前總是排著長長的人龍，名字很奇特叫「得正」，看了它的菜單我才發現，這哪裡是飲料店，根本就是一間很厲害的品牌公司嘛！讓我不由得想研究看看，如何成為排隊名店的方法。

產品

一間手搖茶一定要有自己的招牌系列，你看像是五十嵐的珍珠奶茶，五桐號的杏仁凍五桐茶，迷客夏的鮮奶茶系列，都在消費者心中佔據一席之地。

要從同質性超高的茶飲市場中再細分找到自己的商品特色。

得正找到了，它選用烏龍茶當作主打招牌，根據烘焙程度不同分成輕烏龍、春烏龍、焙烏龍，再添加水果或奶蓋的少量變化。

品項大概控制在20個左右，這樣對營運來說很健康，在備料跟製作上都能簡化流程降低成本，同時又能顯現出品牌專注茶品質的職人態度。

品牌設計

「得正」的店鋪設計風格完全不同於市面上的搖茶店，很大膽地用藍白與灰，有著極簡約的風格。

雖說第一眼我不太確定它是賣什麼的，但它成功勾起了我的好奇心，讓我走了進去。從菜單到紙杯，都非常簡約但搶眼，一貫地繼承了它有設計感的Logo還有那亮眼的藍，看過就很難忘。保持自己的風格真的很重要啊！

更奇妙的是配上那令人疑惑的「得正」二字，顯得格外有戲。

行銷

現今茶飲店的行銷戰場都在網路發生，得正從最早跟募資成名的大象環保杯聯名，把自己跟環保議題緊緊捆綁。最近又跟文青咖啡名店COFFEE STOPOVER 聯名的烏龍+咖啡茶飲，把茶與咖啡原本是競爭的商品融合，添加了話題性。

品牌創造話題後自然有媒體網紅主動分享擴散。

品牌故事中寫到茶農契作，又有製茶師監制，一切行銷活動都沿著文青職人茶品牌的定位開展。透過茶傳達生活風格，企圖把對消費者的溝通上升到精神層面，這讓品牌能發展的行銷空間又寬廣了，也許未來會出更多周邊商品。

定價

主要商品價格落在35-60元間，比起市售動不動七八十塊的茶飲對比，價格很有優勢，前面說過因為品項與製作工序的簡化，成本降低，就有辦法降低價格來搶佔市場。因為純茶賣不了高價，於是提供了奶蓋、水果這類用來提高售價的選擇。這樣的差別定價降低了購買門檻，也兼顧了營業利潤。

「得正」計劃目前在全台已突破100間。他們很聰明，不跟其他茶飲品牌打混戰，打造出長銷商品烏龍茶系列，劃分出一塊獨特的細分市場稱王，不用糾結在高速的新品開發，可以騰出手作更多創造話題的品牌行銷和顧客體驗。

他們已經在茶飲這個大眾市場中，成為了最出色的小眾品牌。

對了，我有問過店員「得正」這個名字的由來，他說他也不知道（笑）喂～～～。如果有朋友知道名字的由來請留言告訴我（好想知道啊）。

作者：路易的品牌子彈學

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：如何成為排隊的茶飲名店？ "得正"