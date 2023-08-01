嘉義市購物節發票換現金首日湧人潮大排長龍 天未亮就有人來搶頭香

疫情解封，暑假旅遊旺季，嘉義市府拚疫後振興經濟，購物節7月起跑，上午在市府舉辦消費滿千元持發票送百元活動，最多消費滿5000元送500元現金，天未亮就有大排群眾拿發票排隊，搶頭香的李姓市民凌晨4點半到場，拿1萬元發票換千元現金，要等4個半小時。

上午9點才開始兌換，天未亮就有許多人來排隊，搶頭香李姓市民開心說，去年來看到滿滿人潮嚇到，起個大早到市府等，沒想到搶第一，買千送百很好康，感謝市府安排大廳不必曬太陽，還有椅子坐，他帶夫妻身分證及萬元發票，換千元回家買東西。

市府建設處委託辦理廠商出動工作人員，疏導人流、維持秩序服務，為加速兌換共提供20個窗口，上午7點還未上班，市府大廳2個等候區有近百人等候，8點發號碼牌，9點兌換。

市府第4年辦購物節，去年購物發票登錄總額6.3億元，創歷次購物節新高紀錄，今年目標7億元，活動至今登錄近6千萬元，今年持續加碼推出「市民專屬滿千送百」活動，市民只要憑7月1日起稅籍嘉市店家發票，累積滿千元兌領百元，每人最多累計5000元發票，換500元現金。

今起周一至周五上午9點至下午4點，持足額統一發票、身分證正本，在市府1樓兌換，無法前來可委託代理人帶文件（身分證、代理人身分證正本及足額統一發票），每個號碼牌最多可兌換5人，每日限量受理800號，300名線上預約、500名現場排隊，總金額共2500萬元，兌完為止。