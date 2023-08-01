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亞洲最大旗艦郵輪「MSC榮耀號」再度來台 驚喜推出2024年6月夏季航線

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
熠熠生輝的施華洛世奇水晶旋轉樓梯。MSC地中海郵輪提供
熠熠生輝的施華洛世奇水晶旋轉樓梯。MSC地中海郵輪提供

全球最大家族郵輪企業MSC地中海郵輪長期引領郵輪產業發展，致力提升消費者郵輪體驗，近年更斥鉅資打造「MSC榮耀號」，為亞洲目前最大、最新的國際品牌郵輪。看準台灣地理優勢及消費者對郵輪旅遊的喜愛，MSC榮耀號於今年5月首次來台時，重磅宣佈將於2024年正式進軍台灣市場，並於7月23日再度停靠台灣基隆港，兩次停靠共邀請近300位專業旅業夥伴蒞臨參觀，體驗亞洲最大旗艦郵輪新風貌。

除5月宣佈的2024年冬春季航線外，MSC地中海郵輪正式宣佈：將更進一步驚喜推出2024年6月的夏季航線，屆時總噸位達17.2萬噸的MSC榮耀號將成為暑期基隆港最大、最新的旗艦郵輪，提供台灣旅客夏日郵輪假期全新選擇，也必將成為全台灣2024年最值得期待的郵輪假期。

MSC地中海郵輪大中華區總裁黃瑞玲表示，隨著疫後全球觀光持續復甦，加上郵輪復航綠燈亮起，期待MSC地中海郵輪能為台灣郵輪市場帶來全新風貌。台灣位處東北亞和東南亞中樞交會處，地理位置優越，且為亞洲第二大郵輪客源地，我們相當看好台灣的郵輪旅遊市場，以及疫後旅遊模式改變帶來的新商機。日前推出的2024年冬春季航線受到了廣大賓客的喜愛，銷售情況十分火熱，首航、春節等航次均已售罄。此次我們宣佈加開2024年6月的夏季航線，特別回應賓客訴求，為大家提供暑期搭乘亞洲旗艦郵輪的機會，邀請廣大賓客提早規劃夏日海上假期，留下與親友的新奇郵輪體驗。未來MSC地中海郵輪亦將積極投入於台灣市場，持續推出不同類型的航線，讓台灣旅客享受世界級的郵輪體驗，更有機會吸引外國旅客來台觀光，創造郵輪市場新契機。

全新夏季基隆母港航次將於2024年6月8日起至6月28日，共計五航次，帶領台灣旅客遊覽日本沖繩/那霸、鹿兒島、佐世保、福岡及韓國濟州島等熱門郵輪旅遊目的地，盡覽盛夏海島及城市風光，不論親子家庭、情侶、閨蜜都能享有最豐富放鬆的夏日度假旅程。行程將由東南、喜鴻、可樂、雄獅（2731）、行家、信安、尊榮、五福等八家業者共同銷售，於今年8月開賣，詳情請洽以上各家旅行社。

MSC榮耀號於2019年下水，其最大載客量為5,686人，總登記噸位達17.2萬噸，總長度315米，高65米，共配備有2,217間高品質艙房以及多元娛樂體驗。不僅小朋友可以體驗水上樂園並享有歡樂親子時光，大人也可於水療及美容中心放鬆身心，享受各國美饌，沈浸於優雅奢華度假氛圍，絕對為親子暑假出遊首選。

舒適典雅的主餐廳之一：燈塔餐廳。MSC地中海郵輪提供
舒適典雅的主餐廳之一：燈塔餐廳。MSC地中海郵輪提供
亞洲最大旗艦郵輪「MSC榮耀號」。MSC地中海郵輪提供
亞洲最大旗艦郵輪「MSC榮耀號」。MSC地中海郵輪提供
亞利桑那水上樂園設有適合全年齡段的各式特色泳池及滑水道。MSC地中海郵輪提供
亞利桑那水上樂園設有適合全年齡段的各式特色泳池及滑水道。MSC地中海郵輪提供

郵輪 地中海

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