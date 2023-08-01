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生技產業年度創新獎 五產品、技術聚光

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

「2023 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」的「年度產業創新獎」共有五項產品/技術獲選，分別由亞果生醫、晉弘科技、博晟生醫、正瀚生技及葡萄王生技等五家公司獲得。

亞果生醫得獎技術為「超臨界二氧化碳平台技術於再生醫療產業之應用」，可製備各種動物來源組織器官生醫材料產品，提供人體作為組織器官再生修護醫療器材，期望解決病患長久等待人體器官組織捐贈之處境。

晉弘科技的「赫羅斯拋棄式鼻咽內視鏡」利用台灣智慧自動化製造技術，可應用在拋棄式醫學用內視鏡。有望在微創診療市場帶動拋棄式內視鏡市場逐年成長趨勢下，推動生產動能。

博晟生醫的「舒效切自體脂肪前驅細胞收集套組」是全球首創脂肪間質幹細胞分離解決方案，可從脂肪中分離間質幹細胞的總時間一至1.5小時，於一次麻醉手術中完成幹細胞萃取並植入體內，有利於再生醫學應用。

正瀚生技的「永續型農化產品─Radiate NEXT」運用關鍵活性成分氯化膽鹼與γ-胺基丁酸，增加作物吸收水分及養分能力，提升作物抵抗乾旱能力及肥料使用效率。

葡萄王生技的「機能性植物乳桿菌GKM3」，自在地蔬菜篩選出，自行以噸級發酵量產，具多項機能性功效，目前以機能性植物乳桿菌GKM3為主功效成分上市產品共17餘項。

生技產業 葡萄王

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