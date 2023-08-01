傑出生技產業獎 13家出列

台灣生物產業發展協會宣布「2023 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」得主，經過長達三個月的初審、複審及決審，選出共13家機構及產品技術，其中保瑞藥業、長聖生技、啟新生技及利統等四家公司榮獲「產業金質獎」殊榮。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，生物產協每年舉辦「Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」，肯定已有卓越發展之公司，並挖掘深具潛力之明日之星。今年得獎名單涵蓋了生技新藥、CDMO、免疫/細胞療法、再生醫療、創新醫材、高端醫材、醫療人工智慧、農業生技、健康食品，展現產業多元發展及研發能量。

獎章委員會召集人、臺北醫學大學董事長張文昌指出，傑出生技產業獎由獎章委員會召集15位產官學研專家學者成立評審團，今年最終共13家機構及產品技術脫穎而出。「傑出生技產業獎」獎項包括：「產業金質獎」、「潛力標竿獎」及「年度創新獎」，各獎項並次分為藥品/再生醫療/委託開發製造、醫材/數位醫療/精準醫療、及應用生技/農業/食品/醫美三類組評選。

獲選今年「傑出生技產業金質獎」當中「藥品/再生醫療/委託開發製造類組」公司包括保瑞藥業及長聖國際生技。保瑞2022年合併營收突破100億大關，連續二年營收正成長逾110%，稅後淨利成長幅度達86%，名列國內上市上櫃生技類股營收、獲利及市值前五大廠商，2022年度每股股利配發11元，創2012年來上市櫃製藥業史最高股利每股配發金額。

長聖致力於研發免疫細胞與幹細胞療法，具有三間符合衛福部認可之細胞製劑廠區，為台灣首家以細胞療法主要業務之上櫃公司。根據衛福部官方網站2023年2月23日最新公告，長聖已合作醫療機構通過19家，核定139件免疫癌症治療中，長聖占有45件，占所有核定項目的32.4%。

「應用生技/農業/食品/醫美類組」得獎廠商包括啟新生技與利統公司。啟新為國內最主要微生物檢驗試劑供應商，其應用於醫學與產業的檢驗用培養基市佔率超過50%，布局深耕於醫學感染性疾病診斷、生技製藥品管管制及食品安全三大領域，設計了生物醫藥、食品安全、感染性疾病三種一站式解決方案，提供客戶的診斷或產品符合最新法規要求，縮短檢驗時間或能高通量自動分析。

利統公司從事功能性食品、畜牧及農業生技研究與產品設計開發，深耕具保健功能之健康食品領域多年，選擇題材優先考慮具有獨到特殊市場的亞健康題材，儘管全球深受新冠疫情影響，仍在洪流中營收逐年成長。