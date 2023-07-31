日勝生旗下泰誠發展 33億拿下「淡金安居」社宅工程案
日勝生（2547）指出，集團旗下100%子公司泰誠發展成功得標「淡金安居」社會住宅新建統包工程，得標金額為33.39億元。
日勝生表示，「淡金安居」社宅位於新北市淡金公路與濱海路交叉口，屬於淡海新市鎮範圍內，該案基地面積約2,117坪 （約7,000平方公尺），鄰近輕軌淡水行政中心站，附近擁有淡水國民運動中心與淡水公八公園（防災公園）。
「淡金安居」社宅案工期預估約5.5年，全案完工後將為新北市增加620戶社會住宅，其中5%設計為無障礙房型。
依據國家住都中心公布資料，新北市目前已決標8,286戶社宅，截至今年7月18日止，國內累積已完工及已決標社宅約3萬8,709戶。
日勝生表示，子公司泰誠營造積極投入建設社會住宅，接下來將與博勝機電工程、陳章安聯合建築師事務所合作，全力建造「淡金安居」社宅。
日勝生指出，「淡金安居」社宅在規劃上將留設八米退縮綠帶，並整合人行道及自行車道設計，創造林蔭帶狀開放空間；該案還將以生物多樣性概念，植栽多種喬灌木及草本花卉，設置綠化休憩平台、屋頂花園綠地。
該案低樓層設計採無障礙住宅，搭配日照中心、幼兒園、中央穿廊廣場與大面寬店鋪，強化全齡通用住居環境，計畫取得綠建築標章、智慧建築標章、耐震暨耐震設計標章，提供民眾完善生活與友善照護機能。
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