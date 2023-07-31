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針對科技人首重採光、機能購物特性 建築師卓玲打造浩瀚森PARK

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
豐邑機構協理鄧國輝（左起）、建築師卓玲、建築師都浴天。記者李珣瑛／攝影
豐邑機構協理鄧國輝（左起）、建築師卓玲、建築師都浴天。記者李珣瑛／攝影

新竹科學園區是台灣科技發展重鎮，營業額連年破兆，吸引外地年輕人到新竹就業，帶動大新竹房市剛性需求不墜。浩瀚開發取得新竹市北區金雅重劃區「金雅公園」旁基地，與公園成為一完整街廓，負責操刀設計的建築師卓玲表示，基地位置、形狀堪稱完美，她日行萬步，保持工作動能，也以此為竹科人打造最療癒的生活居家空間。

竹科地位與台北不相上下，動態備受關注，地方政府與竹科管理局陸續開發AI智慧園區、寶山二期等，讓光電、半導體、生醫等產業持續擴能。人才匯流的新竹科技人，工作壓力也爆棚，建築師卓玲在北台灣各地都有設計案，她發現竹科人重視採光的程度遠勝於其他縣市。

卓玲表示，採光可以幫空間設計加分，而對住戶則有療癒功能，竹科許多廠房採用人造光源，工時長，壓力大，會形成心理壓力。因此，「浩瀚森PARK」基地1,003坪，加上約1,500坪金雅公園，形成一完整街廓，周遭跑步或快走一圈，就是千步起跳，回到家後，可以輕鬆完成日行萬步。

也是高壓族的卓玲說，在孩子年幼時，就在「繁華台北」與「生活桃園」中，選擇了後者。她喜歡台北的藝文活動，但生活空間過於擁擠，桃園適合人居，搭乘高鐵，也能快速抵達台北參加活動，為了讓孩子擁有廣闊的生活空間，選擇搬到桃園。

卓玲透露，浩瀚開發為了此案採光犧牲不少，例如六拼「閃電型」設計可讓各戶房間、衛浴都擁有採光，但樓層就必須拉高到十七樓，進行結構外審、增加營建成本，工期也增加不少工作日，但對竹科人來說，回家就能好好放鬆，是咬牙也要的堅持，「工作環境人味越少，就越要住在溫暖的地方。」

「浩瀚森PARK」與千坪金雅公園為鄰，為地上17樓、地下2樓建築，三、四房規劃符合換屋族需求。共97戶純住宅，公設比34%，全平面停車位；該案規劃三、四房產品，前者約35-38坪，後者最高50坪。

金雅重劃區面積約19.57公頃，區內包括金雅公園、兒童公園，夜晚可見到許多民眾出門跑步，為偏住宅型重畫區。「浩瀚森PARK」距大魯閣湳雅廣場開車約6分鐘，該廣場集合許多連鎖品牌，並邀請蔦屋書店、UNIQLO進駐，相當受到在地人歡迎。而距離68快速道路開車僅約6分鐘，交通位置相當便利。

豐邑機構協理鄧國輝表示，公司對於建築設計非常重視三要素：陽光、空氣、水，給予建築師的條件也是如此，並且加上深窗設計，可以享受日光，卻不需要擔心直曬造成的室內高溫或傷害木地板。

「浩瀚森PARK」的規劃設計填補了金雅重劃區三、四房產品真空帶，看屋族群也多以竹科中高階主管與自營商為主，以換屋為主，該案今年5月已動工，規劃2025年交屋。

「浩瀚森PARK」與千坪金雅公園為鄰，規劃為間間開窗的好採光房型。記者李珣瑛／攝影
「浩瀚森PARK」與千坪金雅公園為鄰，規劃為間間開窗的好採光房型。記者李珣瑛／攝影
建築師卓玲觀察竹科人購屋，重視採光的程度遠勝於其他縣市。記者李珣瑛／攝影
建築師卓玲觀察竹科人購屋，重視採光的程度遠勝於其他縣市。記者李珣瑛／攝影

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