52.8%上班族為加薪而轉職 期待薪資平均增加7,539元

根據1111人力銀行今（31）日發布的最新調查顯示，對於下一份工作的薪資底線，有52.8%是為了加薪而轉職，有37.7%接受薪資平移，甚至有9.5%坦言降薪也接受。

整體而言，期待轉職後的薪資平均增加7,539元。員工頻繁流動，容易造成企業人力成本的虛耗，因此常藉由加薪方式來留住優質員工，該調查還顯示，上班族認為，公司若要慰留，平均得要加薪5,984元才得留住人才，相較於去年7,519元，向下修正20%。

調查還指出，景氣外冷內熱，上班族最想轉進的工作領域，由資訊科技業奪冠，其次則是工商業服務(金融業)以及民生服務業。顯見科技業的薪資福利、金融業的穩定有保障，以及求才若渴的民生服務業，都是有意轉職者在下半年度的產業首選。

1111人力銀行公關經理黃楷元提醒，適逢畢業求職旺季，工作資歷尚淺的轉職者可能面臨新鮮人競爭壓力，而1111人力銀行資料庫有高達67.5萬個工作機會，相較去年同期成長8%，不過受到大環境影響，雖然工作機會多，但雇主的敘薪條件相對保守，可能未能盡如轉職者所期待，必須審時度勢衡量再三。

上述「上班族轉職現況調查」，是1111人力銀行針對求職會員進行網路問卷調查，調查時間2023年7月10日到7月28日，隨機抽樣為1,079份，信心水準95%，誤差值為正負2.98個百分點。