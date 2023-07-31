AI熱潮帶旺林口房市？ 信義房屋觀察：工程師愛看「這產品」

新北市府日前正式將林口工一工業區將園區命名為「新北國際AI＋智慧園區」，宣布ASML等大廠進駐，目前已完成土地點交，希望吸引上下游廠商群聚，增加就業機會；AI熱潮持續，林口房市可望因科技業進駐再加熱？信義房屋林口中山店專案經理常鴻安表示，已有許多工程師超前部署看房，他們會選擇總價1,500萬內的2房產品，現先出租，待園區成形後再入住就近上班。

常鴻安分析，「新北國際AI+智慧園區」為目前林口最重要的重大建設，對於林口房市有實質加分作用，增添買賣雙方信心並促使在交易量縮減狀況下，房價仍能維持一定水平，區域內預售屋已創下60萬高價、中古屋也都突破實價登錄歷史新高。

再加上林口重劃區，在生活機能、學區、公園綠地等的規劃都已相當成熟，近年來人口遷入數量及增幅都位居新北市第一名，在原有基礎下，支撐房市，常鴻安觀察，近期就有許多未來即將就業的工程師到林口看屋，他們購屋除了未來可自住，也會考量現今的租金報酬率以及未來轉手可能。

常鴻安分析近期市況，對比去年上半年有衰退，但比去年下半年好上許多，也感覺得到政策的利空因素對房市的影響已逐漸淡化，買方也都在市場上看屋，且出價意願與積極度均佳。

目前林口地區的單價行情，以忠孝路為界，靠近捷運站的預售屋單價約55-58萬，中古屋單價45~50萬。而忠孝路往後至中山路的預售屋，單價約45~52萬之間，中古屋35~40萬之間；常鴻安表示，主力產品為屋齡15年內的大樓2~3房，總價2,000萬內的房屋都很受消費者青睞。

常鴻安建議，林口各路段區域機能差距不大，購屋族若是不需要步行即可到A9捷運站，可以參考中後段的家樂福商圈與中山商圈，交通也很便捷，單總價相較實惠，預算不變情況下可換取更大的居住空間品質或是挑選屋齡較新的產品。