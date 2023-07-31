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皇冠海岸遊程套票限量買二送一 深入皇冠海岸Fun遊一夏

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
三芝淺水灣夏天迷人的夕陽小圖。聯想國際行銷提供
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炎炎夏日玩哪裡好？擁有北台灣最美海岸線的皇冠海岸，有山有海有美食，還有許多特色活動，最適合揪好朋友一起來Fun肆一夏。北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)，全力打造皇冠海岸成為國際級旅遊目的地，除持續輔導圈內業者提升旅遊服務品質，也於今年籌組特約店家，並持續攜手旅行業者包裝優質遊程及旅遊套票，舉辦各類型特色活動，讓民眾能有優惠，優質，便利的旅遊體驗。

今(2023)年8月1日還特別推出「十全十美Fun遊一夏」優惠方案，精心挑選10組特色遊程及套票提供買二送一優惠(每款限量10名)，包括：「山海戀~農遊食體驗一日遊(售價1999元)」、「基隆美食文化潮之旅一日遊(售價1190元)」2款遊程及「皇冠海岸包山包海包車遊-四人遊(售價5,600元)」、「皇冠海岸喵星人小旅行(售價520元)」、「皇冠海岸就愛平日悠閒二日遊(售價750元)」、「基隆暖暖咖啡藝文行(售價688元)」、「基隆珍愛異國風(售價630元)」 、「觀音山登高樂活遊(售價450元)」 、「皇冠橘世代樂活遊(售價888元)」 、「金山野柳田園家庭歡樂趣-二大一小(售價2,800元)」等8款套票，讓民眾輕鬆暢遊皇冠海岸。

除此之外，北觀處即日起至9月30日在基隆情人湖公園，湖海灣及和平島地質公園舉辦「2023島嶼生活節」，歡迎民眾前往上述地點參加實境解謎活動，一起用有趣的方式深入皇冠海岸，還有機會抽中Iphone14、Switch及多項3C好禮，8月11日、18日及25日於和平島地質公園有解憂派對，邀請大嘻哈時代日本新星「SHENG TAI」、金曲黑馬雙人組合「JADE」、男友都會陪著來的女友後搖滾樂團「步行者」、溫柔系雙人男子組合「忒修斯」、在地創作樂團「殺時間樂隊」、流量黑馬雙人樂團「好樂團」以及流量樂團「迷霧小鎮」等一系列的獨立樂團及解憂市集攤商；8月18日至20日於和平島地質公園還加碼有行動觀光圈-皇冠號展示活動，把皇冠海岸最優質的店家集結起來，讓民眾一次滿足所有願望，擁有今年夏天最難忘的解憂之旅。

本次優惠方案與鳳凰旅行社及榮光旅行社合作，遊程需配合旅行社出團日期，套票使用期限至2023年12月30日止，使用方式請參考網站商品說明。

金山燭台雙嶼Fun遊夏小圖。聯想國際行銷提供
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