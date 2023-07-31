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天合聯盟轉機乘客可以放心旅行 手提行李計算器讓旅程不再需要猜測

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
天合聯盟的手提行李計算器讓旅程不再需要猜測，新工具能清楚標示出跨航空公司轉機時正確的手提行李限額。天合聯盟提供
天合聯盟的手提行李計算器讓旅程不再需要猜測，新工具能清楚標示出跨航空公司轉機時正確的手提行李限額。天合聯盟提供

得益於天合聯盟新推出的手提行李計算器，使在天合聯盟成員航空公司之間轉機的乘客可以放心旅行了，因為他們將能確保自己的手提行李符合其行程中的每家航空公司的規定。在 SkyTeam.com 上，乘客只需輸入自己的艙位等級和所搭乘航班的航空公司，計算器即可在幾秒鐘內完成剩下的工作，讓他們在前往機場之前即可高枕無憂。

天合聯盟開發的這一工具是天合聯盟的最新創新，旨在為每一位旅客提供全球所有航空聯盟中最無縫、最可持續的客戶旅程，而這也是天合聯盟的使命。此手提行李計算器可快速比較旅客行程中每家航空公司的手提行李限額，並根據每個航班最嚴格的手提行李和個人物品限額（包括行李尺寸和最大重量）得出結果。

天合聯盟首席執行官胡博凱(Patrick Roux) 表示：沒有正確攜帶手提行李可能意味著乘客會在登機口遇到必須托運行李的意外壓力，尤其是在旅行旺季。”“得益於天合聯盟新推出的手提行李計算器工具，乘客可以快速瞭解自己可以攜帶多少物品登機，並安心享受他們的旅程，因為他們知道自己的旅行必需品在飛機的限制範圍內，且放置在機艙內觸手可及的地方。

有關如何掌握打包技巧並幫助消除與行李相關的旅行壓力的提示，請參閱天合聯盟的便捷打包清單。

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