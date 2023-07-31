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8月起台中市計程車費率調整 Uber App 合作計程車車隊同步實施新費率

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
配合8月1日起台中市計程車費率調整，Uber App合作計程車車隊同步實施新費率。Uber提供
配合8月1日起台中市計程車費率調整，Uber App合作計程車車隊同步實施新費率。Uber提供

因應政府公告於8月1日零時起調整台中市計程車運價新規上路，合作車隊透過 Uber 網際網路系統（Uber App）載運也將配合政府規定落實新費率。

為協助民眾通勤省荷包，Uber 與合作計程車車隊加碼推出價值千元乘車大禮包，8月1日至8月15日期間，加入Uber One 會員，使用 Uber App 叫車並完成首趟行程後，即可獲得額外 20 趟 50 元乘車優惠，可於日後 Uber App 上的各種乘車選項做使用折抵。

Uber One會員方案為業界唯一提供會員乘車和外送多項優惠的訂閱方案，會員不僅享有使用 Uber App 不限時段不限趟次且無單趟最高優惠限額的95折乘車優惠，另享優先配對好評職業駕駛、外送訂單享無限次數滿額免外送費、外送訂單延遲補償等眾多會員禮遇。Uber One 會員方案提供月訂閱制120元、年訂閱制1,200元（相當於每月只要100元）兩種選擇，首次訂閱 Uber One 方案的會員還可享有首月30天免費試用，讓會員隨心暢行、隨點即送。

Uber

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