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一手打炒房一手釋善意 7月房市淡季不淡

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

信義房屋表示，7月房市雖然平均地權條例上路，加上房市傳統淡季，不過整體房市交易大致較上月持平，且較去年呈現微幅增長，整體房市並未因為淡季出現明顯衰退，主要成交還是以700~2000萬為大宗，占比約為6成，且首購占比超過5成，並較上月與去年同期增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7月平均地權條例上路，但主要控管私法人購置住宅與禁止未來預售換約等行為，由於政策討論已經一年，政策影響力早已經發酵。

他表示，政府雖然嚴格打擊非自用行為，但對於首購房貸等政策仍釋出善意，加上股市受惠AI題材有波亮麗走勢，有利房市交易穩定，不過觀察房市在自用當道的趨勢下，淡旺季狀況似乎越來越不明顯。

7月房市成交最熱的還是總價1000~1500萬元，每4間交易就有1間在這總價帶，北市同樣是首購當道，總價1千~2千萬元交易佔比最多，將近4成，新北也是總價1千~2千萬元交易佔比最高，比例超過5成。

桃園市則是700~1500萬元佔比接近6成，新竹則是總價700~2000萬元交易最多，台中市、台南市與高雄市，都是總價700~1500萬元的交易最多。

曾敬德表示，房市雖然進入盤整期，但房價波動幅度不大，呈現價盤量穩的狀況，未來若是股市氣氛不錯，則房市表現應該會維持相對穩定，新青安房貸雖然不至於刺激新的需求產生，但對於首購族仍相對優惠，但總統大選還是年底前的不確定因素，可觀察對於房市短期信心是否產生干擾。

房貸 平均地權條例

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