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辦公室擴張動能強 新北廠辦朝大坪數靠攏

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新北市廠辦因具備區位優勢、價格也較親民，吸引自用買盤進場布局。圖／信義全球資產公司提供
新北市廠辦因具備區位優勢、價格也較親民，吸引自用買盤進場布局。圖／信義全球資產公司提供

產業升級潮帶動整體商用不動產交易，新北市廠辦產品因具備區位優勢、價格也較親民，吸引自用買盤進場布局，據統計今年前五月新北市商用不動產累計交易規模達198億元，其中廠辦交易就佔據近半數交易額，顯示廠辦已是新北商用不動產主力產品，且隨著產業擴張、擴廠需求動能強勁，買方對500坪以上大坪數廠辦需求向上增漲，屋齡新、坪數大的產品，將更受市場青睞。

據實價登錄資料顯示，今年新北市1月至5月商用不動產交易規模達到198億元，其中廠辦交易額為91億元、佔46%，顯見廠辦為今年新北商用市場熱門產品。關注區域交易情形，近五年新北市廠辦交易規模達1,534億元，以汐止區交易最為旺盛，貢獻了535億元的交易額；其次是中和區的341億元，及新莊區的180億元。

信義全球資產總經理林三智分析，因應升級需求，買方在選擇擴廠據點有兩點特性，其一是選擇進駐發展成熟的工業區或產業商圈，可提升公司營運效率及競爭力，以汐止來說，區域內有包括遠雄U-Town、東方科學園區、台灣科學園區、國揚矽谷等指標廠辦園區，吸引宏碁、GARMIN、緯創資通等指標企業進駐，產業群聚效益顯著、廠辦貨源供給穩定，讓汐止成為廠辦交易最熱區。

其二是地緣性，企業若有擴充辦公室的需求，多會在既有辦公據點、廠址的附近尋找合適標的，較不影響員工既有的通勤習慣，例如記憶體模組廠宜鼎國際，企業總部設址在台灣科學園區內，因應公司編制擴充，於今年5月再斥資3.23億元購入同棟大樓、共計1,131坪的辦公空間。

觀察近年市場交易還可發現，自2020年起，500坪以上的大坪數廠辦交易，已連續三年突破百億元，顯示廠辦交易有逐漸向大坪數產品靠攏的趨勢。

林三智分析，過去廠辦交易坪數多集中在百坪左右的產品，隨著企業擴編、辦公室擴充需求增加，買方在評估購置空間大小時，也逐漸朝向500坪以上大坪數，整層、或整棟方向做考量，因此建商在興建廠辦產品，也多是規畫大坪數空間，更切合目前的市場需求。

林三智表示，今年整體經濟局勢渾沌，在近期商用市場氛圍中，有越來越多企業在資金規劃及不動產配置選擇「由租轉買」；於產業發展成熟、或具有發展潛力的商圈布局辦公室等商用不動產，在資金運用上可抵抗通膨，未來還有增值效益；就公司管理層面來看，購買辦公室可免除房東漲租、租約到期搬遷等不確定因素，若有閒置辦公室空間還可出租獲利，自有企業總部還可加強公司形象及門面，更有利於招商、招工及業務洽談。

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