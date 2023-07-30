經濟選書／關懷他人 發揮仁慈力量

在一個烏雲密布，氣溫酷寒的12月天，在麻州北安普頓的史密斯大學附設實驗小學，教師蘿比．墨菲提著一小籃小柑桔進入教室，要和她那群二年級的學生一起分享。每年當夜晚溫度驟降到結冰的時候，這種好剝皮的無籽小柑桔就會出現在當地的商店裡。

小柑桔極受當地歡迎。在一群圍坐在地上的七、八歲兒童中間，小柑桔閃耀著黃澄澄的光芒。墨菲老師問：「這種水果不是當地生產的，你們認為，小柑桔是怎麼來到這裡？」學生開始腦力激盪，想找出小柑桔運送過程中可能發生的步驟。先有人在農場種植小柑桔，然後採集、包裝、貼上標籤，最後運送到老師購買的商店中。

這時老師拿出一個地球儀，指出這種小柑桔的產地——摩洛哥，然後問學生說：「在你們拿到這個小柑桔前，有哪些人要參與這個小柑桔的生產運送工作呢？」

學生列出一個參與人員的清單：農夫、採桔工人、包裝盒生產工人、卡車司機、飛機或輪船駕駛、商店店員，然後還有卡車製造商、輪船製造商、飛機製造商、商店建築工人，再來是卡車、輪船、飛機用油的製造工人、交通工具用鋼鐵的製造工人…好多好多人。

總共有多少人呢？學生猜想的數字從20幾到幾百都有。

這時，老師對著學生說：「這是一個很龐大的概念。要讓北安普頓的人在冬天可以吃到這種小柑桔，需要非常多人一起合作。」

現在則是另一個層次更高的概念。墨菲老師接著啟發學生說：「桔子裡是怎麼有陽光的？」這個問題就如同在問：「紙裡面怎麼會有雲的？」—— 也就是說，要做成紙漿前必須要有水，而水分是從雲層得來的—— 所以世界上所有的東西都是有關聯的。這些七八歲的小孩們，逐漸窺探領悟到——地球上的生態系統，和全球供應鏈的每一個環節，都是緊緊相扣的。

墨菲老師將桔子一一分發給小朋友，然後帶領他們思考幾個步驟：「剝開皮，聞一聞，仔細觀察桔子的每一個部分，體會這個桔子有多美，將所有心思集中在這個桔子上。」老師繼續引導學生：「想一想任何跟這個桔子有關的人，閉上眼睛，想像那個人的模樣，在心裡默默謝謝他。接著換另一個人，也同樣在心裡感謝他們，送給他們一個祝福。」

經過一、兩分鐘的靜默後，老師問學生說：「你們想到哪些人呢？輪船駕駛嗎？種桔子樹的人嗎？商店銷售員嗎？還是製造飛機鋼鐵材料的人呢？」

「那麼送給他們哪些祝福呢？」祝他們生活順利；祝他們快樂；祝他們不會感到無聊。

這一個腦力激盪活動，讓那些二年級的小朋友，可以將思考延伸到至少三個不同的層面。第一，仔細觀察桔子，讓小朋友訓練專注力。第二，祝福並感謝那些和生產運送桔子相關的人，讓小朋友拓展關懷他人的範圍。第三，思索將桔子從摩洛哥送到學校裡給他們的完整供應鏈，讓小朋友學習系統化思考。（摘自《仁慈的力量》，天下雜誌出版）