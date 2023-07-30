新首富換林百里當 資深投行家卻看見警訊⋯台灣企業怎麼無法世代交替？

摘要 1.台灣市值前3名的公司是台積電、聯發科及鴻海等大財團；最近台灣新首富換人當，是廣達集團創辦人林百里。 2.我們處在一個科技創新的大時代，世代交替是很重要的事情，但台灣新創企業、年輕創業家很不容易出頭，許多時候仍由老公司獨領風騷。 3.台灣企業需走出新模式，大家應放棄護國神山迷思，積極孕育新公司才能走向「護國群山」的未來。

今年溫布頓網球賽剛結束，有幾大驚奇。首先，女子單打冠軍由非種子球員捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）拿下，她打敗了世界第六的「非洲一姐」賈芭爾（Ons Jabeur），成為史上第一位非種子球員的女子單打冠軍。

更大的驚奇是男子單打，奪冠的是20歲西班牙小蠻牛艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），他打敗現任溫布頓網球球王，象徵著世代交替。不過艾卡拉茲說，在現任兩位球王喬科維奇（Novak Djokovic）、蠻牛納達爾（Rafael Nadal）退役前，他還不具有接班資格。

這件事情之所以有趣，在於「世代交替」。我們處在一個科技創新的大時代，世代交替是很重要的事情。但台灣新創企業很不容易出頭，許多時候仍由老公司獨領風騷。最近廣達集團創辦人林百里成為台灣新首富，為他喝采之餘，也不禁感嘆，為何不是更年輕的創業家？

今年溫布頓網球賽的第三個驚奇，是台灣女將謝淑薇得到女網雙打冠軍，這是她第六度奪得大滿貫冠軍。能夠在37歲奪下冠軍非常不簡單，但作為觀眾的我，一方面很希望老選手能夠再創高峰，另一方面又希望有新人出頭，因為光環不應永遠在老人身上。

台灣企業發展應走出新模式，成為「護國群山」

和其他國家比較，台灣企業的世代交替相當不明顯。這幾年大家最常講的就是護國神山台積電，但目前為止，市值前3名的公司還是台積電、聯發科及鴻海等大財團，不像南韓或美國，有新創企業能在短期內展露頭角。

最近生成式AI大紅，因而帶動整個半導體產業發展。所有AI相關概念股中，半導體表現最佳，這當然又包括台積電，這是一個好現象，卻也是危機。

台灣傳產未來必須積極轉型，大公司應該盡量把部門分拆，生出一些小金雞單獨上市。這樣的做法有一個成功例子，宏碁在董事長陳俊聖帶領下，這幾年孵化了好幾隻小金雞，過去不顯眼但近期展現出成果，在資安等相關領域大放異彩，這是一個可參考的模式。

另一個例子是新創企業應積極引進資金，樹立商業模式和快速壯大。最近成功例子是在創新版上市的Gogolook走著瞧，這家公司成立已有10年，當初曾被南韓NAVER集團購併，後來創辦人又將股份買回，然後重新引進資金。這次在創新版上市，股價第一天即有亮麗表現，非常難得，算是這幾年新創企業比較成功的案例。

總而言之，台灣需走出新模式，大家應放棄護國神山迷思，未來積極孕育新公司才能走向「護國群山」！

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