BNI舉辦「真人版模擬人生」活動 帶你重返20歲

由BNI夥伴台中市中心區全勝分會偕同全能、全富、全創、全尚等全系列分會，共同主辦的「真人版模擬人生」活動，今（29）日在臻悅美饌飯店登場，來自全台300多位玩家參與，超過45種人生選擇的體驗關卡，讓玩家在就業、學習、投資、創業等階段可以重新選擇。

BNI台中市中心區區域董事、同時也是台灣傳產轉型發展協會理事長的林淑湄（Judy）表示，這項模擬人生活動的最大特點，就是每一個人生階段的關主，本身都是各行業的企業經營者或是相關產業的經營者。

對於這群已經在社會上歷練一段時間的玩家或創業者來說，重新選擇，意味著重新檢視曾經的決定與決策，重來一回，是否會有不同的結果?

遊戲歷時約兩小時，每隔5分鐘就等於過了5年，玩家必須快速做出選擇，就和我們的人生一樣精彩刺激。因此「重返20歲。真人版模擬人生活動」，就像進入另一個平行時空的虛擬社會，讓玩家帶著另一個身分，開始新的人生選擇。

現場有BNI大學學習區、工作賺錢區、儲蓄風險管理區、創業區、投資理財區、房產區、信貸／融資區，還有花錢的精力補充區和福利社等各個關卡，備好各種人生難題，等著玩家來挑戰。林淑湄說：「最終會盤算出你的60歲，屆時的你，手上還剩下什麼？」

林淑湄指出，「BNI是一個國際性的商業網絡組織，宗旨為『改變全世界做生意的方式』，但我們先從台灣開始。BNI全球會員人數已超過30萬人，台灣區由國家董事謝聰評帶領下，近年來蓬勃發展，會員人數已來到近1萬人，驗證38年來系統運作成功及豐碩的商務成果。」

林淑湄說，加入BNI商會的成員都是秉持「合作取代競爭的精神」，此次活動籌備3個月以上，集結100多種產業鏈結，其中包含中部在地知名產業莉凱傢俱、豐道發、HowJobs亞家管理顧問、創客專案顧問、PUPrime、一騏發興業等公司，他們在活動中扮演關鍵角色，提供參與者面臨抉擇時所需的最佳路徑建議。

這個活動除了提供參與者豐富多彩的娛樂體驗之外，最主要的是讓回到真實世界中的玩家們重新認識自己，找到最適合自己的人生策略，藉此改變對商業和投資的看法。

同時，在後疫情時代的經濟復甦，串聯全台產業合作，對中小企業傳產轉型發展來看，可說是提供專業資源與支援，為迎接未來ESG永續發展與淨零解方時代，帶來新思維與新契機。

這次活動的執行單位，包括SimLife模擬人生團隊、欣設計、大原堂、莉凱傢俱、沐心時空及聚眾開發公司。

協力廠商則有炭呷人、一騏發興業、廣德地板、素宝來Superlife、竹間國際貿易、崴勝旅行社、PUPrime、BingX加密貨幣、港灣天使資本、貓ㄦ朵朵、創客專案顧問、和光日本酒、兔子吃甜點、甜點森林工作室、豐道發、睿客風險管理顧問、HowJobs亞家管理顧問、德富莊園等。