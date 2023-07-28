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中華工程搶下板橋福利站公辦都更 投資額20億元

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
由國家住都中心擔任實施者的新北市板橋區「板橋福利站公辦都更案」今（28）日完成出資人綜合評選。圖/國家住都中心提供
由國家住都中心擔任實施者的新北市板橋區「板橋福利站公辦都更案」今（28）日完成出資人綜合評選。圖/國家住都中心提供

由國家住都中心擔任實施者的新北市板橋區「板橋福利站公辦都更案」今（28）日完成出資人綜合評選，由中華工程股份有限公司獲最優申請人資格，全案投資額約20億元，將於今年9月完成簽約，期望於2027年底完工。

國家住都中心表示，建築團隊以「人」為本，結合「全齡、永續、智慧、健康」四大面向，打造共享、共學、共樂的全齡住宅。

國家住都中心表示，中華工程邀請元宏聯合建築師事務所共同合作，規劃興建一幢兩棟鋼構的24層住宅大樓；一樓規劃為板橋福利站使用，第二層至第24層為住宅使用。

建築團隊考慮現代高壓社會環境，在規劃上融入環境永續、健康安全、智慧生活、全齡共享理念，透過與社區環境的結合、開放綠化空間、智慧化建築的設計，結合公共空間的活動，串連人與人間的交流，提升社區價值，建立與未來環境更好的互動。

響應2050淨零排放路徑，此案規劃建築外觀導入循環經濟概念，使用預製單元式帷幕、複層節能工法，能有效保溫、隔熱，室內空調與照明設備選用高效率節能產品，設計將達「R-BERs新建住宅效能標示1級」，並同時取得綠建築黃金級、智慧建築銀級、耐震標章，打造符合生態、節能、減廢、健康、安全、智慧之優良建築。

國家住都中心表示，「板橋福利站公辦都更案」為國防部福利事業管理處旗下福利站，採都市更新權利變換方式於原址重建的第一案，更新後，板橋福利站將獲得嶄新空間環境。

此外，考慮周邊土地住商使用型態，福利站將自道路境界線退縮至少10公尺，設置廣場開放空間，除了作為建築物和道路之間的緩衝區域外，該空間還將成為板橋福利站與周邊商業活動的聚集地，同時提供行人通道休憩的空間，滿足福利站機能及增加公共利益。

公辦都更 都市更新

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