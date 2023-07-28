快訊

鴻海發現金股利…90多億股利入袋怎麼花？郭台銘親解答

未滿1年新機在曼谷機場疑重落地 星宇航空證實：旅客皆平安

台大碩論涉抄襲被撤銷學位 蔣絜安道歉「辭客家事務部主任一職」

寶成代重要子公司裕元工業公告盈利警告

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

寶成（9904）今（28）日代持股51.11%的重要子公司裕元工業公告盈利警告，根據裕元工業今年上半年度自結合併財務報表所作的初步檢視，預期稅後淨利將較去年同期的1.75億美元，減少50%至55%。

寶成表示，根據裕元工業現有資料，上半年獲利減少主要有多項因素，首先是製造業務的營收較去年同期減少約19%，此歸因於整體產業仍處於庫存調整週期，抑制裕元工業短期營運表現。

而訂單減少且能見度不佳，影響產能利用率及營運效率，導致營運反槓桿，進而影響其獲利能力；同時因應產能利用率不穩，裕元工業進行產能布局調整，相關一次性優化費用總計約2,100萬美元。

不過，伴隨中國大陸對防疫措施的全面鬆綁，裕元工業從事零售業務的子公司寶勝國際上半年度復甦趨勢良好。以人民幣計算，寶勝國際上半年營收較去年同期增加約11%，而其獲利則較去年同期提升約1,654%，至約人民幣3.05億元，部分抵銷裕元工業營運跌幅。

寶成指出，當前宏觀經濟前景未明及整體產業趨於保守，將在短期內繼續影響製造業務的訂單能見度。而裕元工業將繼續積極監控情勢發展，靈活配置其產能，以平衡需求、訂單排程及勞動力供應。

至於有關裕元工業財務資料的詳情，將於8月11日公布的上半年度自結業績公告內揭露。

寶成 產能利用率 營收

延伸閱讀

台南市本土病例累計達614例 家庭內成員感染佔近3成

外資賣超台股195億元 賣超中信金最多、敲進這10檔

寶成6月營收年減15% 逐步回溫

寶成6月營收206.53億元 年減15%

相關新聞

智伸科董事會決議 董座林正盛、新總座林慈青於7月28日就任

智伸科（4551）今日經臨時董事會決議通過新人事任命案，推舉法人董事六方精機股份有限公司為董事長，並指派林正盛先生擔任董...

多次流標 桃園市蘆竹兩社宅基地決標 426戶全在精華區

桃園市政府住宅發展處今天表示，蘆竹區A10基地及大興段社會住宅統包工程110年6月招標，因為物價波動頻繁一直漲，經過9次...

買不起就等 上半年繼承移轉創新高 北市成等房之都

內政部公布上半年繼承移轉共3萬8584棟，創統計以來同期新高，與去年同期相比大增21.3%。而上半年全國總買賣移轉共22...

一表看台北各區運動宅 中正運動中心單價破百萬最貴

疫後運動熱潮興起，永慶房產集團依據實價登錄資訊彙整近一年台北市12個運動中心周邊1000公尺內房市交易價量，最貴運動宅是...

數位轉型的五次龜兔賽跑

第一次龜兔賽跑烏龜贏了。我問孩子說：你學到了什麼？孩子回答說：長大以後要當烏龜。我就覺得這個故事怪怪的。於是上網查到原來龜兔有第二次賽跑，兔子記取教訓，從頭到尾都不偷懶睡覺...

北市公車營運服務指標評鑑結果出爐 六家客運業者列優等

2023年第一期台北市市區公車營運服務指標評鑑結果，優等共六家客運業者，分別為首都客運、大都會客運、大南汽車、臺北客運、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦