寶成代重要子公司裕元工業公告盈利警告

寶成（9904）今（28）日代持股51.11%的重要子公司裕元工業公告盈利警告，根據裕元工業今年上半年度自結合併財務報表所作的初步檢視，預期稅後淨利將較去年同期的1.75億美元，減少50%至55%。

寶成表示，根據裕元工業現有資料，上半年獲利減少主要有多項因素，首先是製造業務的營收較去年同期減少約19%，此歸因於整體產業仍處於庫存調整週期，抑制裕元工業短期營運表現。

而訂單減少且能見度不佳，影響產能利用率及營運效率，導致營運反槓桿，進而影響其獲利能力；同時因應產能利用率不穩，裕元工業進行產能布局調整，相關一次性優化費用總計約2,100萬美元。

不過，伴隨中國大陸對防疫措施的全面鬆綁，裕元工業從事零售業務的子公司寶勝國際上半年度復甦趨勢良好。以人民幣計算，寶勝國際上半年營收較去年同期增加約11%，而其獲利則較去年同期提升約1,654%，至約人民幣3.05億元，部分抵銷裕元工業營運跌幅。

寶成指出，當前宏觀經濟前景未明及整體產業趨於保守，將在短期內繼續影響製造業務的訂單能見度。而裕元工業將繼續積極監控情勢發展，靈活配置其產能，以平衡需求、訂單排程及勞動力供應。

至於有關裕元工業財務資料的詳情，將於8月11日公布的上半年度自結業績公告內揭露。