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不是信義區！最貴運動宅出列 單價「破百」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶統計台北市12個運動中心周遭近一年房市交易價量，房價前三名為中正、松山、信義運動中心。（房市示意圖／永慶房屋提供）
永慶統計台北市12個運動中心周遭近一年房市交易價量，房價前三名為中正、松山、信義運動中心。（房市示意圖／永慶房屋提供）

疫情後運動宅大受歡迎，永慶房產集團根據實價資料，統計近一年台北市12個運動中心周邊1千公尺內房市交易價量，最貴運動宅是中正運動中心，住宅單價破百，交易最熱絡的則是中山運動中心，近一年交易量484件居冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中正運動中心周邊住宅近一年單價為100.6萬元，是12個運動中心中唯一單價破百的運動宅，其次則是松山運動中心，周邊住宅每坪96.2萬元居次，信義運動中心位居第三，周邊住宅每坪91.1萬元。前三名均已突破單坪90萬元大關。

陳金萍指出，中正運動中心周邊學校、醫院、政府機關林立，近捷運台大醫院站；松山運動中心近捷運台北小巨蛋站與敦北商圈；信義運動中心鄰近捷運象山站、台北101商圈。住在周遭，有運動中心可以使用，還有便利交通和完整的生活機能，房價相對較高並不意外。

房價最為親民的則是文山運動中心，周邊住宅每坪53.6萬元，陳金萍補充，文山運動中心鄰近捷運萬芳醫院站，坐落於萬芳生活圈，有學校、醫院及綠地，屬於典型的住宅區，周邊房價親民實惠，適合首購自住的購屋族參考。

從交易量來觀察，陳金萍說明，中山運動中心近一年周邊房市交易量達484件全市最高，平均房價每坪70.3萬元，鄰近捷運雙連站、中山站，新光三越百貨與南西商圈，商業興盛人口匯聚，周邊生活機能佳，是台北市交易熱門地段。

交易量居次的是松山運動中心，近一年交易量363件。松山運動中心前身為聽障奧運的比賽場地，最大特點是具有一座符合國際標準的深水游泳池以及比賽用正式跳台，吸引不少喜愛游泳民眾的目光。

由於鄰近捷運小巨蛋站及雙捷運南京復興站，還有敦化國中小明星學區加持，以及台北小巨蛋、微風百貨及台安醫院聚集，優秀的生活機能，讓周邊房地交易始終維持一定水準。

陳金萍表示，運動中心場地設備相對齊全、課程多元，對於周邊沒有運動公共設施的社區住戶而言，可以用低廉的成本享受多元體育服務，是運動中心受民眾歡迎的很大原因，喜愛運動的購屋族群，可將運動中心周邊物件納入考慮。

台北市各運動中心近一年平均單價及交易件數。資料來源／永慶房屋
台北市各運動中心近一年平均單價及交易件數。資料來源／永慶房屋

運動 捷運 房價

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