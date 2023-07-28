無毒農電商與生展生技合作 跨足兒童保健市場

台灣電商無毒農最新兒童保健品牌-益菓保與保健品大廠生展生技昨（28）日共同宣布合作，推出能放入副食品中的幼兒益生菌，讓孩童攝取更方便。本次無毒農也將於2023 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大展發佈，結合專利Synroja醱酵火龍果後生元，打造全新產品，呵護寶貝健康。

近來生技業界關注後生元研究，發現此一素材在機能性食品中具被應用的潛力且安定，可使益生菌發揮最大效用，提升益菌在腸道生長。廠商經多次實驗後，採台灣農產火龍果當原料，醱酵成Synroja火龍果後生元，也希望藉此提升台灣農業價值。生展的Synroja醱酵火龍果研發不同於業界，採天然水果發酵而成，除了守護健康，也期望能讓大家看見台灣農業價值。

後生元益生菌(寶貝適用)作為無毒農進軍保健食品市場的第一支產品，推出全新品牌「無毒農益菓保」，無毒農創辦人曾逸峰表示：「無毒農向來提供安心的商品給消費者！希望未來孩童補給保健品時，第一個就能想到全方位守護的無毒農益菓保益生菌」，並提及益生菌群比總數更為重要，好菌養成更需仰賴後生元協助，該項新品不僅包含特殊Synroja®醱酵火龍果後生元，更有LCW23與BC198等好菌組成，守護孩童健康，讓父母安心；後生元益生菌(寶貝適用)預計將於2023/8/21(一)在無毒農益菓保官網開放預購。