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長榮航空與泰國觀光局簽署合作意向書 攜手拓展全球市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空與泰國觀光局將於全球各地透過共同行銷策略推廣泰國觀光，在長榮航空總經理孫嘉明(後排右二)與泰國觀光局局長Yuthasak Supasorn(後排左二)見證下，由客運管理本部副總經理潘信修(前排右一)與泰國觀光局國際市場副局長Siripakorn Cheawsamoot(前排左一)共同簽署合作意向書。長榮航空提供
長榮航空與泰國觀光局將於全球各地透過共同行銷策略推廣泰國觀光，在長榮航空總經理孫嘉明(後排右二)與泰國觀光局局長Yuthasak Supasorn(後排左二)見證下，由客運管理本部副總經理潘信修(前排右一)與泰國觀光局國際市場副局長Siripakorn Cheawsamoot(前排左一)共同簽署合作意向書。長榮航空提供

長榮航空（2618）今(27)日與泰國觀光局於曼谷簽署合作意向書，未來將於全球各地透過共同行銷策略推廣泰國觀光，吸引更多旅客前往泰國旅遊，簽約儀式在長榮航空總經理孫嘉明與泰國觀光局局長Yuthasak Supasorn見證下，由長榮航空客運管理本部副總經理潘信修與泰國觀光局國際市場副局長Siripakorn Cheawsamoot共同簽署。

長榮航空總經理孫嘉明表示，「很開心與泰國觀光局合作，共同向全球旅客介紹泰國迷人風景、充滿活力的城市以及熱情好客的款待，搭配長榮航空健全的越太平洋及歐亞兩大航網，提供給旅客更便利及多元的航班選擇，有助於泰國維持熱門的旅遊國家」。

泰國觀光局局長Yuthasak Supasorn分享，「長榮航空與泰國觀光局的合作能夠讓世界各地的旅客便利地抵達泰國，透過長榮航空的長程、短程航線接軌國際，讓旅客能夠輕鬆地享受泰國特有的奇觀、繁華的曼谷街道及清邁的寧靜寺廟」。

此次長榮航空與泰國觀光局雙方簽訂合作意向書，著眼全球市場，搭配長榮航空目前每週提供84個台北飛往北美8大航點航班、32班飛往歐洲6大航點航班及144班飛往東北亞各大城市的航班，共同規劃利用泰國觀光局的旅遊資源、邀請旅行業者、KOL及媒體前往泰國觀光，雙方未來也考慮共同參加泰國觀光局舉辦的旅遊展及於全球主要市場舉行廣宣活動。

曼谷是海外長榮航空每週提供最多航班的航點，泰國自去年邊境管制逐漸鬆綁至解除，歐洲往返曼谷旅客量直線上升，長榮航空也依市場需求迅速增加台北經曼谷到歐洲的航班，近一年來曼谷往返歐洲載客率高達9成以上，對於長榮航空在疫情期間的營運以及疫後航班恢復，具有相當的助益。

長榮航空 泰國 觀光

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