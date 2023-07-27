亞馬遜全球開店鼓勵微中小企業以跨境電商拓展出口業務

亞馬遜全球開店於今日發布《台灣品牌，跨境全世界：台灣出口跨境電商發展趨勢與展望》報告，報告指出，電商為台灣中小及微型企業進入全球市場的重要管道，若台灣中小及微型企業加快其透過電商拓展出口貿易的腳步，電商出口額將可能於2027年達到3,352億元（121億美元）。

亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬表示，跨境電商不只是台灣提升出口外貿經濟的關鍵成長動能，更成為中小及微型企業推動創新及業務成長機會的重要方式。

報告指出，台灣B2C電商出口額於2022年已達到1,570億（57億美元），若中小及微型企業在未來五年内加快電商出口的步調，B2C電商出口的潛在額將有望在2027年達到3,352億元（121億美元）。然而，報告也指出台灣中小及微型企業占企業數比率98.9%，但2022年卻僅占B2C電商出口額的35%，在跨境電商領域仍有較大的成長空間。

Access Partnership於2022年針對美國及英國電商消費者的調查顯示，與疫情前相比，每個月透過電商網站從海外購物至少兩次的消費者增加10%，透過電商購買海外商品的平均消費額也有所增加。台灣企業有機會透過跨境電商發揮優質的產品設計、研發和製造實力。銷售產品包括無線設備、家居、廚房、保健和個人護理、寵物、玩具、運動等，滿足海外消費者需求。從布局來看，台灣中小及微型企業目前以中國大陸和東南亞為主要出口目的地，並將眼光投向其他國家如日本、美國、歐盟等，積極於全球挖掘更多商機。

儘管跨境電商已成為外銷重要管道，從報告中仍發現中小及微型企業在進行數位轉型或從事跨境電商時，常面臨成本、法規、知識及能力四大層面挑戰。若企業能順利克服進入跨境電商所面臨的挑戰，據報告中針對賣家的調研顯示，如在電商使用流程上更順暢，有93%的中小及微型企業預期未來五年的B2C電商出口營業額將每年至少增長10%，更有19%企業預計年增長率能達到至少40%。