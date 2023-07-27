親子內容市場夯 「媽爹講故事」種子輪募資千萬

少子化影響下，家長更願意投資，親子、兒童市場受矚目，兒童教育新創品牌「媽爹講故事」宣布獲得近千萬元種子輪募資，投資者以教育與文創領域之天使投資人為主。本輪資金將用於媽爹講故事App平台優化，以及旗下有聲內容IP產品延伸，包含線上課程，周邊讀物…等等，持續爲2至12歲的孩子們提供更多元的服務。

媽爹講故事是由主打親子內容的YouTuber 媽爹(MOM&DAD) 所創立，目前每日在線上平台與五萬名用戶互動分享故事。媽爹講故事創辦人華正群 (華爸)表示，教育類產品其實無法速成，需要時時刻刻讓孩子沉浸在好的內容裡，才會有開花結果的一天。在擬定產品策略時，一直在思考如何陪伴孩子成長，並且與家長們建立更深更長期的關係。

「媽爹講故事」統計，成立2年來，為孩子閱讀將近1,000則故事，故事總長度超過5,000分鐘，總播放量突破4,000多萬次。目前「媽爹講故事」平台付費訂閱人數逼近5千人、挑戰付費用戶破萬；聲音產品部份將開發IP周邊產品與課程；也將有線下活動等新的商業模式與收入，提供整合線上到線下的生態系。