新代科技蔡尤鏗暨遠東巨城購物中心李靜芳 獲新竹企經會傑出總經理獎

財團法人新竹市企業經理協進會今（27）日召開記者會，宣布第20屆新竹區傑出經理獎11名得主，得獎人將於8月4日於豐吧喜來登大飯店出頒獎典禮領獎。

新竹企經會理事長鄭敦仁表示，今年的得獎者們都是當之無愧的領袖人物。他們在管理、研發和創新方面展現出優越的表現，他們是各行各業的榜樣和典範。在全球市場動盪的時期，這些經理人能夠堅守崗位，不斷創造佳績，實屬難能可貴。

新竹區傑出經理獎今年度得獎名單：「傑出總經理獎」由新代科技的蔡尤鏗董事長和遠東巨城購物中心的李靜芳董事長獲得。「傑出研究發展管理獎」瑞昱半導體副總經理葉達勳、工研院電光所傅毅耕副組長、工研院生醫所鄭淑珍副組長；「傑出科技管理獎」工研院產業學院賴昶樺副執行長、工研院生醫所陳慧玲組長；「傑出青年經理獎」工研院資通所黃任鋒經理、已成先進材料邱聖民總經理；「傑出創新轉型獎」聯毅科技鐘學志處長；「傑出社會創新獎」外貿協會新竹辦事處李孟娟主任。

新竹企經會遴選委員會主委，也是中國砂輪執行長謝榮哲表示，本屆的傑出企經人才選拔競爭激烈，感受到了企業界蓬勃活力和卓越水準。眾多優秀的候選人都展現了出色的專業知識、卓越的領導能力和創新思維，使我們在做出最終決定時面臨著極度的艱難。遴選委員們經過反覆審慎評估，深入研究每位候選人的經歷、成就和貢獻，每一位候選人都有其獨特的優勢和亮點，讓我們倍感驕傲。