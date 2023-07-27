泰緯生技研發有成兩項抗癌新藥今年底申請二期臨床

新藥研發公司泰緯生技歷經十年以上耕耘，最快今年底將邁入新的里程碑，泰緯生技總經理趙宇生表示，該公司目前擁有四項First-in-Class/ Best-in-Class抗癌標靶藥物，其中T-1101及T-1201兩項作用機制並不相同的抗癌新藥，有望今年底前提出二期臨床試驗。

泰緯生技是知名上市公司中石化與美國泰緯公司(Taivex, LLC) 在2010年正式成立，公司成立淵源來自中研院院士李文華開發的Hec1/Nek2抑制劑，也因為這項技術平台， 催生了泰緯第一項研究成果T-1101；隨後自2016年起，泰緯又從國家衛生研究院技轉了T-1201、T-1301及T-1501三項開發中新藥的技術。

趙宇生是2016年加入泰緯生技經營團隊，加入泰緯生技之前，他曾擔任過鑽石生技副總裁，更早是從國衛院生藥所所長退休。趙宇生曾在美國默克藥廠任職逾20年，回國後帶領台灣的生技製藥國家型計畫與生技醫藥國家型計畫的整合。

趙宇生表示，泰緯研究團隊透過評估學研界研發之相關數據，篩選具有市場潛力之新藥，經由技術移轉及授權，目前掌握的T-1101、T-1201、T-1301及T-1501抗癌新藥都是First-in-Class/ Best-in-Class標靶藥物。

泰緯說明，T-1101利用阻斷Hec1/Nek2於癌細胞分裂時之交互作用，導致癌細胞死亡進而達到抗癌效果。動物及細胞試驗顯示對於多種腫瘤細胞株皆有良好抗癌效，同時對抗藥性細胞株也具相當活性，與市售之肝癌乳癌藥物比較，兼具口服、標靶以及可與癌症用藥Doxorubicin、Topotecan與Paclitaxel等協同並用之優勢。目前完成之粉末劑型一期臨床試驗，已達預期之安全性及初步療效。優化之膠囊劑型一期臨床試驗仍在進行中，用藥後60% 受試者顯示有穩定疾病的效果，且疾病穩定時間最長達301天。與其他細胞毒性抗癌藥物不同，T-1101不會引起受試者血液方面變化或不適之副作用。

T-1201與T-1501的作用機制與T-1101完全不同，這兩項藥物都是以癌細胞外膜的磷酸絲氨酸 (Phosphatidyl Serine,PS) 為靶點，透過特殊設計連接的小分子偶連藥（SMDC）。T-1201是利用已知強效抗癌藥物SN38為藥物載荷，利用靶向機制T-1201專一性將SN38傳遞到腫瘤區域，強化藥物濃度並同步提昇抗癌藥效，可減少用藥劑量及降低抗癌藥物常見之副作用。動物實驗結果顯示T-1201可有效抑制多種癌症 (肝癌、大腸直腸癌、胰臟癌等)，用藥量僅需市售抗癌藥物五分之ㄧ，即有高達數倍的腫瘤生長抑制效果。

T-1501同樣以PS為靶點，將已知的強效抗癌藥物Mertansine (DM1) 投遞至腫瘤周邊，強化藥物濃度並同步提昇抗癌藥效，有望減少用藥劑量及降低抗癌藥物常見之副作用，動物實驗結果顯示 T-1501可有效抑制多種癌症 (三陰性乳癌、抗藥性卵巢癌與大腸直腸癌等)。

T-1301作用於多種酪胺酸激酶，透過抑制酪氨酸激酶活性來阻斷癌細胞的訊息傳遞，進而抑制腫瘤生長，動物試驗中展現對多種癌症(胃腸道基質瘤、急性骨髓性白血病等)的療效，除抑制腫瘤生長，甚至能縮小腫瘤，且對於已產生抗藥性的胃腸道基質瘤，藥效更優於市售的一至三線標準治療藥物基利克(Gleevec)、紓癌特(Sutent)與癌瑞格(Stivarga)。

泰緯表示，目前這四項研發中新藥T-1101及T-1201最快有機會今年底前提出二期臨床試驗申請，T-1301已通過美國和台灣IND審查，現正於多家醫學中心執行臨床一期試驗，T-1501正在進行臨床前毒理實驗，預計明年初申請台灣與美國IND 並執行臨床一期試驗。