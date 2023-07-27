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台塩生技展Salt Good！分享品牌豐碩成果

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
「台塩生技」挾膠原蛋白研究優勢，今（27）日至30日參加「2023亞洲生技大展」。照片／台鹽提供
「台塩生技」挾膠原蛋白研究優勢，今（27）日至30日參加「2023亞洲生技大展」。照片／台鹽提供

「台塩生技」挾膠原蛋白研究優勢，今（27）日至30日參加「2023亞洲生技大展」，分享品牌豐碩成果。台鹽擁20餘年膠原蛋白研發實力，除創建國內首家醫療級膠原蛋白GMP廠外，亦陸續運用醫療級膠原蛋白開發保健品「關鍵錠PLUS」、綠迷雅保養品「金彈潤10X賦活安瓶」等旗艦商品，並屢獲Monde Selection世界品質評鑑大賞、法國維多利亞美妝大賞、SNQ國家品質標章等多項國內外獎項肯定。

台鹽公司經營自有品牌外，也跨足外銷、代工版圖，以具備TAF國際認證實驗室，17項INCI國際創新原料認證、5項國際發明獎、超過1000項劑型與配方研究、13項TAF認證檢測技術、食品化妝品雙領域認證及為國內唯一鹽品重金屬檢測認證等優勢條件，提供創新科技、配方開發、包裝設計、產品履歷、品管製造、國際規範、品牌規劃等一條龍產銷製程服務。台塩生技長期提供消費者安全、有效的產品，並以令人信賴的穩定品質，立足生技市場。

台塩生技長期深耕膠原蛋白領域，已研發出「非變性二型膠原蛋白」、「膠原胜肽3.0(Kallo Tai III) 」等專利，並領先同業將其廣泛運用於行動保健、亮麗保健、機能保健、美容保養品項，如「關鍵錠PLUS」、綠迷雅「金彈潤精緻禮盒」、「膠原葉黃素軟膠囊」、「優青素膠原藤黃果膠囊」等經典商品。

父親節將屆，守護老爸健康，推薦購買「關鍵錠PLUS」優惠組合、男士保養任兩件65折，讓父親常保青春活力，享受自在行動人生。

「亞洲生技大展」即日起至7月30日在南港展覽館一館一樓舉辦，台塩生技位於會場K514展位，現場「AI智能肌膚檢測」服務首度亮相，只要開啟手機鏡頭掃描臉部，即可經由AI人工智慧運算肌齡與肌膚問題，並提供保養建議。

生技 膠原蛋白

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