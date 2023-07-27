天母中古豪宅單價創社區新高 專家曝原因

最新實價揭露，天母新穎豪宅「力麒天沐」有兩筆交易，其中7樓交易總價1.21億元、每坪120.1萬元，買家為私法人公司；另一筆為10樓交易，總價約1.28億元、每坪122.6萬元。

屋齡已15年的「天母富邦」，5月也有4樓戶成交約1.43億元、每坪110.4萬元，單價創社區新高。

台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，「天母富邦」總價創新高的戶別，為頂樓的樓中樓戶，又有加蓋花園，實際使用空間大，加上社區屋主大多惜售，少有屋主釋出，且每戶規劃少見的40公分樓地板高度，加強隔音效果，建築設計精緻，應是拉高房價的主因。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察今年上半年大天母地區的億級豪宅交易，排除親友等關係人交易後，目前共有7筆，總銷金額約10.8億元，去年上半年則有8筆交易，總銷約14.1億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於今年實價登錄尚未完整揭露，量能可能還有變化，但上半年天母豪宅交易量已與去年同期相差無幾，顯示天母豪宅買氣相對穩定。

觀察去年天母成交的豪宅，不乏「華固天鑄」、「國泰天母」等逾2億元的高總價物件，拉高總銷金額，單價則落在107~167萬元之間。

今年目前為止，成交的豪宅包括「仰哲」、「遠雄陽明」、「天母一莊」、「國泰天母」、「天母富邦」、「力麒天沐」等，總價都在2億元以下，單價落則在93~144萬元上下，不論單總價，價位區間都比去年同期略低。

張旭嵐分析，台北市豪宅推陳出新，近年豪宅交易多半集中在市中心，尤其是指標新案林立的信義區，其他區域由特定建商所興建的新豪宅，也頗吸引高端客的目光。相較之下，推案較少的天母選擇有限，超高總價新豪宅也相對稀缺。

但天母有外僑學校坐落，且區域環境具有異國特色，整體氛圍鬧中取靜，對具有國際背景的企業主，以及區域認同度高的在地人而言，仍深具吸引力，買家也以長期持有為主，使近期的交易價量相對平穩。

第一建經研究中心副理張菱育指出，雖然今年7月平均地權條例修正案上路，不少私法人為了趕新制上路前的末班車，紛紛以私法人名義購置不動產。