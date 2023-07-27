政經私房話／宣昶有找璩美鳳當總編

宣捷幹細胞上月興櫃掛牌，先前舉行法說會時，除聯電榮譽副董、宣捷創辦人宣明智對醫療產業的精闢解說，曾因光碟事件轟動一時的政媒人璩美鳳，也現身法說會擔任主持人，成為另類焦點。

早年在媒體圈、政壇敢追敢衝的璩美鳳名氣不小，其感情生活也頗為精采。人生經歷大起大落的她，儘管已五十多歲，但因保養得宜，外貌與先前差異不大，日前因宣明智之子、宣捷董事長宣昶有邀約，璩除擔任宣捷集團公關策略長，也接任宣捷旗下網媒「毅傳媒」的總編輯。

「媒體老鳥，也滿會報仇的。」宣昶有開玩笑說，他與璩認識超過廿年，先前璩擔任新竹市文化局長時也與聯電多有來往，主要是璩「熟悉媒體運作、又會追根究柢」，加上相關經歷豐富，他也充分授權、信任及給予發揮空間，璩因此接下這份工作。