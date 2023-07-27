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上半年房屋交易量 5年新低

聯合報／ 記者何醒邦／台北報導
上半年全國買賣移轉棟數約十三點八萬棟，衰退近兩成；新竹縣衰退逾三成居各縣市之冠。圖為高鐵新竹站附近房屋。記者邱德祥／攝影
上半年全國買賣移轉棟數約十三點八萬棟，衰退近兩成；新竹縣衰退逾三成居各縣市之冠。圖為高鐵新竹站附近房屋。記者邱德祥／攝影

上半年房市交易衰退前五大縣市 製表／賴昭穎 圖／聯合報提供
上半年房市交易衰退前五大縣市 製表／賴昭穎 圖／聯合報提供
內政部公布上半年全國買賣移轉棟數共約十三點八萬棟，與去年上半年相比，減少約百分之十八，創五年新低，且超過八成的縣市均低於去年同期。內政部調查也發現，全國待售新成屋去年第四季增至八點二萬戶，則創下近十多年的統計以來新高。

兩項數據都代表不動產市場交易量慘澹。住商不動產執行總監徐佳馨表示，政府頻頻打炒房，目前銀行房貸利率已破百分之二，加上下半年景氣保守，買方對市場的不確定因素存有疑慮，且房價尚未明顯下修，賣方降價意願低、買方觀望，使成交量降低。

她說，下半年買氣也很難暢旺，預估今年全年買賣移轉約在廿七萬棟，低於卅萬棟的基本底線，回到二○一八年的交易水準。

內政部統計，各縣市上半年買賣移轉，減少最多的前五名，分別為新竹縣衰退逾三成、彰化縣減幅二成六、宜蘭縣減幅二成三、台北市衰退二成一、新竹市衰退二成。尤其近年房價強漲的新竹縣，在價格已高、市場風向改變後，交易趨冷最為明顯。

至於上半年買賣移轉棟數正成長的縣市分別為連江縣、嘉義縣、金門縣、澎湖縣，其中嘉義縣移轉一六七一棟、增幅百分之十六點七，是本島唯一移轉破千棟且正成長的縣市。主要受惠台南市及嘉義市的房價上揚，買方因總價考量，移往嘉義縣購屋。

此外，內政部統計，前兩、三年全國待售新成屋約為七萬戶，但去年第四季增加至八點二萬戶，創統計以來新高。

以區域來看，房市大量推案區也是待售數量較多的區域，其中新北市、桃園市、台中市就占一半以上，新北市主要集中在板橋、淡水及新莊；桃園市在龜山、桃園與中壢；台中市在北屯、南屯、烏日與西屯。

信義房屋專案經理曾敬德表示，待售新成屋攀升，一來與過去預售屋大量完工有關，二則是去年下半年平均地權條例修正案討論發酵，市場投資買氣退場，整體交易放緩，加上央行連續性升息等因素，導致新成屋去化速度放緩。而面對餘屋愈來愈多，建商勢必面臨挑戰，尤其央行限貸令、財政部也祭出「囤房稅二．○」的壓力下，這些新建餘屋未來都會遇到稅負增加的問題。

內政部 房價

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