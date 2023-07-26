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疫後亞洲生技大展 保健生技大廠生展生技不缺席

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

暌違三年疫情後，生展生技（8279）今年大參與產業年度盛會2023亞洲生技大展，大手筆包下該區域最大位置，展示多項透過獨家原料開發技術研製的功效原料，並展示更新穎的劑型應用於保健產品上。

本次亞洲生技大展主辦單位指出，今年計有750家指標公司參展、2,000個攤位，無論參展家數、攤位數都更勝疫情前水準；加上23場國際論壇，預期將有超過30國生技專業人士參與，各項數據都將創史上最大規模。

生展生技多年深耕微生物醱酵領域，對於機能性菌種篩選、純化以及其應用，有豐富的開發及市場應用經驗，近年更積極探索數位生醫、保健以及微生物、細胞領域，希望結合公司專業製藥背景的配方設計及製劑生產能力，打造個人專屬的生醫健康產品。

此次展會期間公司將展示多款結合專利技術原料，搭配公司特殊劑型的配方設計，可強化運動機能表現、減低體脂、延緩衰老、增強記憶力，以及疫情後社會關注的健康需求，如強化免疫、提升抗病毒保護力等功效，搭配最適化的配方劑型組合，預料將吸引國內外專業買家以及品牌商關注。

生展透過其對微生物核心技術的掌握，以其特有的醱酵技術整合平台，結合大數據資料進行深度開發，近年來開發出多項專利的前瞻原料，也屢獲國內外研究發明大獎，深獲國際客戶肯定。未來將透過全球專利佈局以及國際品牌合作，開發行銷全球市場產品。

生展表示，將進一步整合微生物醱酵、科技農業素材以及專業配方開發技術，以其卓越的研發能力和高品質的製造技術，不斷創新和超越，打造符合有效、綠色、健康、可精準使用及兼具預防醫學概念的保健機能產品，協助消費者輕鬆自然保健，迎接全民大健康浪潮。

生技 疫情

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