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富宇法說強調營運穩定 2023年推案加碼

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

富宇地產（4907）今(26)日召開法說會，董事長張世欣表示，面對央行房貸利率突破2%、平均地權條例上路，以及營建業缺工缺料情形擴大，影響建案施工期程的氛圍下，富宇地產目前營運狀況穩定，未來將持續專注本業、創造價值。

近年皆穩定配息的富宇地產，2018年起至今，每年固定發放現金股利，今年現金股利1.2元，預計9月22日發放。

富宇地產今年預計有「峰景」、「世紀美」、「凡爾賽」、「明星樂」等4案將在年底前取得使用執照，4案皆已完銷，初估總銷約75億元；目前興建中的「富宇大悦」、「中山溱邸」、「豐卉」等3案，則預計明年取得使用執照，初估總銷逾30億元。

相較於近年每年1至2案的推案節奏，張世欣於法說會中提及，今年推出和籌備中的新案，除台中大里區「曙光之森」，還有甫進場的新竹縣新豐鄉新案「明星綻」與竹東鎮「富宇瑀玥」，籌備中的新案則有台中龍井「富宇綻」，也有機會在年底前推出。

法說會 股利

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