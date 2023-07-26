中油：鐵砧山碳封存CCS試驗場域 無二氧化碳大量噴發或外溢風險

目前國際間已有30餘個二氧化碳封存計畫正在營運中，台灣中油公司亦著手在苗栗縣通宵鎮鐵砧山地區規劃碳封存CCS試驗場域，由於1986年西非喀麥隆曾發生尼奧斯湖底二氧化碳噴發事件，台灣中油強調，尼奧斯湖純為自然環境，因火山爆發等因素導致湖底二氧化碳上湧，但苗栗縣鐵砧山計畫為地下結構封存，已審慎評估地下儲層的安全性，應無二氧化碳大量噴發或外溢風險。

為因應未來大量減碳需求，國際上各國皆積極將火力發電廠、煉鋼廠等排放的二氧化碳捕捉下來封存，台灣中油表示，正著手規劃試驗場域鑽井、建置地面設施及環境監測，目前規劃於苗栗通霄鐵砧山地區建造示範場域，透過示範驗證、環境安全監測實證台灣碳封存技術，有助達成2050年淨零排放目標。

台灣中油指出，1986年西非喀麥隆尼奧斯事件的狀況和鐵砧山不同，其二氧化碳來自火山口湖底部自然生成，因湖深200公尺、換氣率差，才導致大量二氧化碳靠湖水壓力暫時累聚在湖底，不具穩定性，會因火山發生小型的爆發、釋放熱量，二氧化碳受湖水加熱及湖面劇烈波動而大量突發性上湧，造成湖底高濃度之二氧化碳外洩至地表。

至於苗栗縣鐵砧山CCS計畫採取的是地質結構封存，將二氧化碳注入約1,700公尺深的地下儲集層（砂岩層），上方還有150至200公尺厚且質密的蓋岩層（頁岩）防止洩漏。

台灣中油已審慎評估地下儲層之安全性，並於封存過程嚴密監控壓力、溫度、二氧化碳濃度等項目，應無引起二氧化碳大量噴發或外溢風險。該計畫目前正於規劃階段，後續也將會積極與民眾溝通，獲得民眾支持，完善監測與應變計畫，確保安全無虞。