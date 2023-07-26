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房市低迷氛圍沒在怕 國泰人壽砸20億前進中壢產專區插旗

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
房市示意圖。圖／聯合報系資料照
房市示意圖。圖／聯合報系資料照

桃園市政府地政局今（26）日辦理112年第1次整體開發區可建築土地公開標售開標作業，競標土地坐落中壢運動公園、中原營區、A20興和特區、青埔特區、觀音草漯、桃園經國市地重劃區等，合計150筆土地，共吸引161封標封競標，最終順利標出74標（86筆土地），標脫率56.92%，其中區段徵收區合計標售金額111億9,506萬餘元、市地重劃區合計標售金額14億7,170萬餘元，合計標售金額為126億6,676萬餘元，整體溢價率10.47%。

其中本次單筆土地標售最高總價，為中原營區的普忠段2地號土地，得標總金額達20億360萬元，溢價率10%，國泰人壽也發布重訊公告，證實標下該土地。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，國泰人壽買下的土地，為產專二用地，基地面積超過3,200坪，且位處台一線、普忠路雙幹道，對面便是中壢工業區，在產業發展上具有極佳的地利優勢。依照產專二的用途規劃，該地可供工商會展、高科技、購物中心、文教休憩，以及與前項相關之倉庫、生產實驗室等設施使用，因此國壽取得土地後，可興建工商複合會展中心或倉儲物流基地出租，發展頗具彈性。

國泰人壽 重劃區

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