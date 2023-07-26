花敬群明出席「台灣新加坡互惠自動通關」啟用儀式

內政部次長花敬群明（27）日將出席「台星互惠使用自動查驗通關系統」啟用儀式，台灣目前與五個國家實施互惠自動通關措施，分別是美國、韓國、澳洲、義大利及德國；新加坡將成為第六個，未來新加坡旅客到台灣在註冊後，可使用自動通關入境，增加通關便利性。

移民署表示，國家與國家之間要相互使用自動查驗通關系統，涉及兩國的外交關係、各自的境管規定、系統技術面的配合等等因素。因此，經由派駐於各國的移民秘書，建立與駐在國移民境管機關之聯繫，以具體人員交流或邀約、互訪等方式，深化合作關係，確認技術可行性，爭取雙方合作意願，同時，透過我國外交部，並視個案情形，進行相關合作備忘錄或協定之簽署，達成使雙方國民能互惠使用對方國家之自動查驗通關系統。

目前，和我國合作推動雙邊互惠使用自動通關的國家，包含在2017年11月1日與美國互惠合作使用自動通關、2018年6月27日與韓國互惠合作使用自動通關、2018年10月4日與澳洲互惠合作使用自動通關、2019年9月26日與義大利互惠合作使用自動通關、2022年12月10日與德國互惠合作使用自動通關。

而今年4月起新加坡已將台灣列入「自動通關計畫」適用對象，持台灣護照的旅客只要符合入境要求，不需事先登記，就能在新加坡樟宜機場及陸路關卡使用自動通關通道。

27日後新加坡籍旅客入境台灣即可使用自動通關，除了持有「外僑居留證」或「外僑永久居留證」者，新加坡籍旅客入境時若要使用自動通關，可以在抵達機場後到人工註冊櫃台向移民官出示護照、錄存臉部影像及雙手指紋，完成註冊後，再到閘道通關。